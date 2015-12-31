Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Yılbaşı Milli Piyango çekilişi saat 20:00'den itibaren küçük ikramiyelerin çekimi ile başlayacak. Büyük ikramiye ise gece yarısı çekilecek. Öte yandan Talih kuşu, yılbaşı özel çekilişinde vatandaşın yanı sıra Hazine, diğer kamu kuruluşları ve bayilere de büyük paralar kazandıracak.

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yılbaşı özel çekilişi için bastırılan biletlerin önemli bir kısmı satıldı. Satış işlemi, yılbaşı çekilişinin yapılacağı 31 Aralık Perşembe günü çekiliş saatine kadar devam edecek.

Yılbaşı özel çekiliş biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 289 milyon 465 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 55 milyon lirası da büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 3 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira ve 1 adet 1 milyon lira olacak.

Talih kuşu, yılbaşı özel çekilişinde diğer ikramiyelerle birlikte toplam 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye verecek.

Yılbaşı çekilişinde 500 milyon liralık biletin tümünün satılması halinde Hazinenin kasasına 125 milyon 704 bin 748 lira girecek. Bunun 75 milyon 848 bin 739 liralık bölümünü Katma Değer Vergisi geliri meydana getirecek. KDV çıktıktan sonra brüt satış tutarına uygulanan Şans Oyunları Vergisinden de Hazineye 42 milyon 415 bin 126 lira kalacak.

Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Olimpiyat Oyunları Düzenleme Kurumu gibi kuruluşlara da kamu payı adı altında 7 milyon 440 bin 883 lira verilecek. Böylece vergilerle birlikte 500 milyon liralık hasılatın 125 milyon 704 bin 748 lirasını devlete aktarılan kaynaklar oluşturacak.

Bilet satışı karşılığında yüzde 15'lik satış komisyonu alan bayiler, tüm biletlerin satılması durumunda İdareden 57,5 milyon lira dolayında komisyon alacak. İdare adına ikramiye ödenmesi karşılığında da bayilere 4,26 milyon lira dolayında ikramiye primi ödenmesi bekleniyor. Başbayi aracılık komisyonları da yaklaşık 2,3 milyon lira tutuyor. Bu durumda, yılbaşı biletleri, bayilere de 64 milyon lira dolayında bir hasılat sağlıyor.