Milli Piyango seyyar bayileri sözleşme yenilemedi; 14 bin kişi işsiz kaldı

İtalyan Sisal-Şans (Demirören) Ortak Girişim Grubu'nun Ağustos 2019 tarihinde 10 yıllığına Milli Piyango'nun işletim hakkını almasından sonra sayıları 15 bini bulan seyyar bayilerin primini yarı yarıya düşürdü. Bunun sonucu olarak 14 bin seyyar bayi sözleşme yenilemedi.

Grup, bayilerin net yüzde 9.7 olan komisyonunu yarıya düşürdü. Durumdan, Koronavirüs salgını nedeniyle işleri zaten azalan seyyar Milli Piyango satıcıları çok keskin şekilde etkilendi.

Sözcü'den Özlem ERMİŞ Beyhan'ın haberine göre, primlere yapılan bu kesinti sonrası bir gezici bayinin asgari ücret elde edebilmesi için ayda 100 bin TL'lik bilet satması gerekiyor. Bayiler, bu rakama ulaşmanın salgın öncesinde bile çok zor olduğunu, artık imkansızlaştığını belirtti.

37 milyon yılbaşı biletini kim satacak?

Seyyar bayiler Şans-Sisal ile dayatılan şartlarda sözleşme imzalamaktan kaçınırken, yılın en çok Milli Piyango bileti satılan ayı olan aralık da yaklaşıyor. Bayiler, “Yılbaşı biletlerinin yüzde 80'ini seyyar bayiler satar. Geçen yıl birçok market bu işe girdi ama biletler ellerinde kaldı. Peki bu yılbaşı 37 milyon bileti kim satacak?” diye sordu.