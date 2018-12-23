T24 LogoT24 Logo
Gündem

MİLLİ PİYANGO KUYRUĞU HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

  Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)  Umudunu milli piyangonun büyük ikramiyesine bağlayanlar bugün de Eminönü'ndeydi

23 Aralık 2018 18:38

 

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) 
Umudunu milli piyangonun büyük ikramiyesine bağlayanlar bugün de Eminönü\'ndeydi... Kuyruk, milli piyango bilet gişesinden Mısır Çarşısı\'na kadar uzandı. Milli Piyango\'nun yılbaşı için belirlediği büyük ikramiye olan 70 milyon lirayı kazanmak isteyen yüzlerce kişi, bugün de Eminönü\'ndeki milli piyango bileti gişesine akın etti. Kuyruk, bilet gişesinden Mısır Çarşısı\'nın girişine kadar uzandı. Kuyruk havadan görüntülendi. 

Görüntü dökümü: 
--------------
-Kuyruğun havadan görüntüleri

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ersan SANİSTANBULDHA  UmudunuEminönüKuyrukMısırMilli Piyango
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24