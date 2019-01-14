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Milli Piyango İdaresi'nden 70 milyon ikramiye kazanan talihliyle ilgili açıklama

"Talihli henüz idaremize başvuruda bulunmamış ve ikramiye ödemesi yapılmamıştır"

14 Ocak 2019 19:44

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2018'deki yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin, henüz idareye başvuruda bulunmadığını açıkladı. 

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve internet siteleri ile sosyal medyada, 70 milyon liralık yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesiyle ilgili asılsız haberlere yer verildiği belirtildi. 

Açıklamada, 31 Aralık 2018'deki yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin Kadıköy Şubesi'ne sevk edilen ve bu şubece de Ali Özçalımlı isimli bayiye satılan 7615536 numaralı tam bilete isabet ettiği hatırlatılarak, "Söz konusu biletin talihlisi ikramiyesini almak üzere henüz idaremize başvuruda bulunmamış ve ikramiye ödemesi yapılmamıştır" denildi.

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