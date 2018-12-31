Milli Piyango İdaresi açıkladı; yılbaşı çekilişi ne zaman yapılacak?

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2018 yılbaşı özel çekilişinin Anıttepe binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı belirtildi.

İlk kez 29 Temmuz çekilişinde sayısal makinelerden bilet satışına başlayan Milli Piyango, bu makinelerin çalışma şekli nedeniyle yeni yıl büyük ikramiye çekilişini saat 20.00’de yapacak. Yetkililer, sayısal makinelerde yeni yılın yeni bilet açılışının yapılabilmesi için çekilişin erken olması gerektiğini belirterek, “Daha önce gece yarısı yaptığımız çekiliş saat 03.00’te son buluyor, kontrollerin yapılması da gecikebiliyordu. Artık durum farklı. Sayısal makineler gece yarısı itibariyle yeni yıla geçiş yapacak. Böylece biz de kontrollerimizi gece yarısına kadar bitirebileceğiz. 9 Ocak biletleri de erken satışa çıkacak” dedi.

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Açıklamada şöyle dendi:

"70 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacaktır. Saat 15.00'den itibaren basın mensuplarımız çekilişimize katılarak görüntü alabilecekler. Yılbaşı özel çekilişimiz bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup çekilişimize tüm halkımız davetlidir."