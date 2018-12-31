Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak ikramiye arttı fakat ara büyük ikramiyeler azaldı

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tutarı bu yıl 70 milyon lira olarak belirlendi. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. Geçen yıldan farklı olarak ise bu yıl Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeden sonra gelen ara büyük ikramiyelerin sayısı azaldı.

Her yıl yılbaşı gecesinin en büyük hayallerinden biri de Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi oluyor. 2018 yılında 61 milyon lira olan büyük ikramiye 2019 yılında 70 milyon liraya çıktı. Bu yıl 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Geçen yıl ise birer adet; 10 milyon, 5 milyon ve 2 milyon liralık ikramiye dağıtılmıştı. Bu kez bu ikramiyeler bölünüyor.

Kazanacak sayısı arttı, kişi başına para azaldı

Büyük ikramiyelerin çoğunlukla çeyrek bilete çıktığı varsayılırsa, en büyük rakam 17 milyon 500 bin lira olacakken, bu yıl ondan sonraki en büyük ikramiye ise sadece 1 milyon 750 bin lirada kalacak. Yani ara büyük ikramiyeler ortadan kalkmış olacak.

Geçen yıl en büyük ikramiye 15 milyon 250 bin lirayken, sonrakiler sırasıyla 2 milyon 500 bin lira, 1 milyon 250 bin lira ve 500 bin liralık ikramiyeler idi.

Yani geçen yılki en büyük ikinci ikramiyeyle bu yılki arasında 750 bin liralık bir fark oluşuyor.

Toplam dağıtılacak ikramiye azaldı

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. Geçtiğimiz sene 349 milyon 243 bin lira ikramiye dağıtılmıştı. Toplam dağıtılacak ikramiye tutarı bu yıl 41 milyon 667 bin lira arttı.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Geçtiğimiz yıl ise 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılmıştı.

31 Aralık 2018 ikramiye tablosu

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişindeki ikramiye tablosu şöyle olacak:

1 adet 70.000.000

1 adet 7.000.000

10 adet 1.000.000

30 adet 100.000

100 adet 10.000

200 adet 5.000

500 adet 1.000

10.000 adet 400

40.000 adet 300

200.000 adet 200

700.000 adet 140

2.000.000 adet 70

63 Teselli İkramiyesi 70.000

Toplam ikramiye adadei: 2.950.905

Toplam ikramiye tutarı: 390.910.000

31 Aralık 2017 ikramiye tablosu

1 adet 61.000.000

1 adet 10.000.000

1 adet 5.000.000

1 adet 2.000.000

1 adet 1.000.000

1 adet 500.000