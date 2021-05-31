"Milli Piyango Genel Müdürlüğü, yerli ve milli kumar oynatıyor"

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, kamu kurumlarının denetlenmediğini belirterek, “Milli Piyango Genel Müdürlüğü ne yapıyor, yerli ve milli kumar oynatıyor. İllegal bahis sitelerinde yer alan, ‘Casino oyunları’ diye tabir edilen slot oyunlarının bire bir aynısını vatandaşlarımıza oynatıyor” dedi.

Sümer, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Geçen hafta, kamu kurumlarının denetlenmediğini açıklamıştık. Yaptıklarına göz yumulan bir diğer kurum ise Milli Piyango Genel Müdürlüğü. Peki Milli Piyango Genel Müdürlüğü ne yapıyor? Yerli ve milli kumar oynatıyor. Evet yanlış duymadınız. Milli Piyango Genel Müdürlüğü, illegal bahis sitelerinde yer alan ‘Casino oyunları’ diye tabir edilen slot oyunlarının birebir aynısını vatandaşlarımıza oynatıyor. Yazılımını, yurt dışı şirketlerden satın aldığı oyunlar, kumar oynatmanın yasak olmadığı ülkelerde internet aracılığıyla casino oyun sağlayıcılığı yapıyor.”

"Osmanlı'dan bu yana var olan köklü kurum açıkça kumar oynatıyor"

Yurt dışındaki kumar sitelerinden ve Milli Piyango’nun sitesinden görseller gösteren Sümer, “Hem görsel hem içerik olarak bire bir aynı. ‘Yerli ve milli muhafazakar olacağız’ diyen iddianın geldiği nokta budur. Vatandaşları işsizlik yüzünden intihar ederken, iktidar Osmanlı’dan bu yana var olan köklü bir kurumun açıkça kumar oynatmasına göz yumuyor" dedi.