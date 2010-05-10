Milli Piyango çekildi

T24 - Milli Piyango'nun bugün yapılan çekilişinde 1,5 milyon liralık büyük ikramiye ''526009'' numaralı bilete isabet etti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, son rakamı bir (1) ve dokuz (9) olan biletler de amorti kazandı.

Milli Piyangonun 9 Mayıs çekilişinde ikramiye kazanan biletlerin numaraları ve ikramiye tutarları şöyle:

1,500,000 TL ikramiye kazanan numaralar

526009

150,000 TL ikramiye kazanan numaralar

133865

10,000 TL ikramiye kazanan numaralar

312404

1,000 TL ikramiye kazanan numaralar

127945 136862 313844 480350 537577

300 TL ikramiye kazanan numaralar

009213 009529 009681 019592 037510 040731 041193 044331 047343 049302 062478 063215 075171 079713 080175 081159 085112 085698 094864 103023 107263 107464 112865 114493 117640 122421 136102 142871 148838 150135 158185 159907 171592 186615 194071 196516 197350 207386 208251 215657 236727 245176 250947 255415 270929 277210 279275 291341 291449 296007 302689 319395 337320 346081 349067 351245 367557 367882 369021 369328 378335 382787 391055 406489 408308 420214 421258 428884 430034 439028 439416 446370 447002 457211 467987 497899 498641 500220 501784 506312 512136 513872 515048 523647 527189 534189 534307 534539 537071 550461 559716 565333 567123 572637 578424 579620 583785 584599 590517 598522

200 TL ikramiye kazanan numaralar

006248 007326 011157 013059 013283 014591 014726 015487 024837 025525 026998 037346 054768 056184 062276 067236 067281 068191 077093 081052 082199 083059 090515 099689 102309 106318 107903 110173 116952 118125 119399 121127 122746 124053 124596 126434 133081 138786 142352 146454 146838 151910 152429 157667 178111 183262 185407 192368 202472 206416 208911 212062 213322 217542 218026 218464 228415 228802 232860 248195 257398 261226 266072 266520 267612 282095 290986 296953 299176 302909 303249 309540 310152 312259 314708 314831 317131 326714 333683 348946 357301 360935 373345 379717 390854 392020 397238 397682 397891 399811 401723 403880 404270 407414 410235 413812 417728 418662 421812 422379 423951 427814 431620 432376 437117 454380 457134 460625 461114 471234 483431 485525 488800 489920 492797 494502 494844 505195 505492 507276 507310 508635 511038 514972 515282 522440 528560 534842 537028 538783 539201 542450 543747 544062 544964 548066 551725 557064 558292 558881 560865 564451 568972 569050 569248 572868 574510 577202 583715 586898

Son 5 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

00314 02191 02221 02320 07421 09040 10902 12668 12737 14567 15378 16708 17955 22819 24026 25030 28994 3050230556 32514 35219 39730 43947 45787 47341 47564 47800 55911 56425 59632 62592 63761 64121 64757 70181 7134372425 76001 81992 83193 86003 86032 86175 86188 8898691272 91304 92473 96240 96603

Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

0250 0767 0902 1601 2315 2758 3588 4523 5141 5270 5499 5686 5923 6546 6616 6738 6900 7681 8240 9409

Son 3 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar

135 156 253 340 382 384 452 587 622 903

Son 2 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

00 25 29 36 72

Son 1 rakamına göre 12 TL ikramiye kazanan numaralar

1 9

1,500 TL teselli ikramiyesi kazanan numaralar

026009 126009 226009 326009 426009 506009 516009 520009521009 522009 523009 524009 525009 526000 526001 526002 526003 526004 526005 526006 526007 526008 526019 526029 526039 526049 526059 526069 526079 526089 526099 526109 526209 526309 526409 526509 526609 526709 526809 526909 527009 528009 529009 536009 546009 556009 566009 576009 586009 596009

