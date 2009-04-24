Milli Piyango çekildi

Milli Piyango'nun bugün yapılan 23 Nisan Özel Çekilişinde 2 milyon liralık büyük ikramiye, "071314" numaralı bilete isabet etti.



Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, son rakamı (4) ve (5) olan biletler de amorti kazandı.



Milli Piyango'nun 23 Nisan çekilişinde ikramiye kazanan biletlerin numaraları ve ikramiye tutarları şöyle:



2,000,000 TL ikramiye kazanan numaralar

071314



200,000 TL ikramiye kazanan numaralar

139914



50,000 TL ikramiye kazanan numaralar

298320



5,000 TL ikramiye kazanan numaralar

630859



300 TL ikramiye kazanan numaralar

010950 017196 025453 026183 033063 053520 060126 074822 098043 110001 110431 118030 131712 147624 151728 152454 154630 155097 157033 168837 174419 182050 202315 213486 214972 217742 224931 226704 228151 234882 235274 236045 244381 244568 244688 246493 247033 261253 268426 277404 278740 281025 285511 297407 299749 301639 301668 311954 314302 317582 318264 328240 332422 335467 338350 343332 375316 380936 384687 387321 407276 419974 420931 421809 442536 444968 456700 466647 467841 468781 469282 476467 478727 478749 492118 499251 518788 519113 529240 529964 538250 545226 552912 556626 557145 568181 569857 596949 597701 599124 599471 619752 623793 625483 637658 642452 659620 685319 695997 698827



200 TL ikramiye kazanan numaralar

000819 010404 025266 026383 029965 033852 045796 053901 072040 074415 077146 078706 078711 083793 090437 093867 106884 107602 109753 121349 122032 134009 141232 149313 155814 162911 167214 176080 180531 181171 181524 182618 183208 195850 199070 201749 204327 204920 213518 230744 231802 234765 239541 241336 242719 245196 246408 249237 250217 258576 271382 272170 273869 281484 283854 286881 294691 306372 309942 311869 314062 314292 320630 320924 321198 326178 329535 345920 350547 351711 352186 355276 355931 358824 361072 361939 365913 387828 389249 389418 391159 400034 400683 402239 410474 413182 418136 425390 428817 433373 439713 444435 448370 448776 449749 451342 459698 460906 463533 469754 470330 475639 487422 499927 500325 505035 506997 519251 523924 526399 526442 529277 530580 533347 539789 547327 552129 554654 558102 559095 564726 566769 567319 571045 590049 591008 591761 595356 596743 600200 603229 603349 605908 607366 610138 612008 616793 618282 621865 628158 632551 643960 659615 662824 665535 665588 680092 681243 684742 688588



Son 5 rakamına göre 150 TL ikramiye kazanan numaralar

00212 00584 00762 04264 04432 06332 07113 07522 08473 08783 10084 11094 11259 18491 20718 24567 25250 25717 26372 27118 32956 35634 36942 38926 42775 43187 44732 44777 44854 55000 55339 56995 57252 62486 63751 72355 72460 73721 73759 74515 76199 81195 81701 82088 82417 88005 88645 89407 93116 99387

Son 4 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

0448 0851 1421 1461 1578 1793 2073 2109 2471 2627 3174 3840 3909 4249 4867 5124 5320 5344 5637 5746 5950 6060 6218 6330 7515 7723 7901 8372 8420 8844 9028 9189 9222 9548 9629



Son 3 rakamına göre 50 TL ikramiye kazanan numaralar

168 244 344 401 449 597 645 676 683 766 965 984



Son 2 rakamına göre 32 TL ikramiye kazanan numaralar

02 13 17 24 42 62



Son 1 rakamına göre 16 TL ikramiye kazanan numaralar

4 5



2,000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

001314 011314 021314 031314 041314 051314 061314 070314 071014 071114 071214 071304 071310 071311 071312 071313 071315 071316 071317 071318 071319 071324 071334 071344 071354 071364 071374 071384 071394 071414 071514 071614 071714 071814 071914 072314 073314 074314 075314 076314 077314 078314 079314 081314 091314 171314 271314 371314 471314 571314 671314



