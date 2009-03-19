Milli Piyango çekildi

Milli Piyango'nun bugün yapılan 19 Mart çekilişinde 1 milyon 500 bin liralık büyük ikramiye, "550644" numaralı bilete isabet etti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, son rakamı (3) ve (7) olan biletler de amorti kazandı.



Milli Piyango'nun 19 Mart çekilişinde ikramiye kazanan biletlerin numaraları ve ikramiye tutarları şöyle:



1,500,000 TL ikramiye kazanan numaralar

550644



150,000 TL ikramiye kazanan numaralar

122795



10,000 TL ikramiye kazanan numaralar

092225



1,000 TL ikramiye kazanan numaralar

083421 153310 290447 416192 529998



400 TL ikramiye kazanan numaralar

002842 025635 032880 038698 045893 047734 050657 058640 074894 075693 076988 077303 077424 077721 082186 083302 089348 110324 110415 115060 115235 120992 125885 134129 136944 148507 150415 150613 153695 159230 161288 168123 170435 171950 173715 177174 177237 180128 183074 185069 186815 187527 209146 212024 229851 236844 252740 254870 272150 292635 298428 304856 313362 323720 325001 328936 335251 337731 345231 346623 384408 385957 397682 407405 408755 428362 431028 431881 437090 437953 441185 447453 451597 452382 456862 457099 457332 460550 463730 464915 467174 480593 495540 496146 504308 504992 507117 511127 528912 533606 538981 541355 543678 544843 548118 548358 560554 566256 582567 586919



300 TL ikramiye kazanan numaralar

006965 007275 013701 022355 024566 030294 030812 037871 040244 043858 048414 048514 050013 050573 052818 054310 059001 061452 068153 068745 072003 074989 081974 084279 090583 093499 093957 102125 106285 109093 111224 114345 126081 127823 132481 132801 133668 135654 138045 140103 140247 143079 143777 151283 162722 167507 170888 173677 178338 181775 194863 195302 198720 206810 207220 217340 219694 234871 242252 248749 250090 251373 254667 256178 260728 269607 271006 273187 273847 283676 287193 295499 297703 302719 308610 311080 314318 324164 325317 331271 341931 342135 347902 350439 357261 362599 364044 366321 367553 368022 369239 371324 372883 374891 380353 383236 383939 391449 399745 401112 404075 404207 411015 422762 430362 442588 446123 450256 451949 452038 454627 455040 456952 463903 464113 466042 471895 483479 484849 487335 489908 490920 491067 498124 499568 500733 501060 502283 505152 506382 507598 507943 516519 522501 524206 525122 529301 529661 531329 542450 548979 555250 556134 571522 582323 584038 594655 598008 598234 598952



Son 5 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

01389 02076 03594 03652 05921 06016 11055 12758 12802 12853 15614 15965 17671 17861 18137 18738 25348 28596 29400 30328 35354 37041 37911 43559 43668 46184 48134 49035 49273 51011 53737 56244 57626 57878 63383 65613 73748 73773 75823 76296 77472 78465 80299 80319 84814 86104 87605 94331 94570 95943



Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

0100 0252 0665 0922 0986 1322 1328 1724 2763 3174 3297 3353 4172 4248 4274 4655 5866 6313 6407 8588



Son 3 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar

009 168 189 311 319 409 493 499 716 766



Son 2 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

21 30 39 80 92



Son 1 rakamına göre 12 TL ikramiye kazanan numaralar

3 7



1,500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

050644 150644 250644 350644 450644 500644 510644 520644 530644 540644 550044 550144 550244 550344 550444 550544 550604 550614 550624 550634 550640 550641 550642 550643 550645 550646 550647 550648 550649 550654 550664 550674 550684 550694 550744 550844 550944 551644 552644 553644 554644 555644 556644 557644 558644 559644 560644 570644 580644 590644



