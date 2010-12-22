Milli Piyango büyük ikramiyesi bir stadı kaplıyor

Milli Piyango İdaresi'nin büyük ikramiyesini 35 milyon lira olarak belirlediği yılbaşı özel çekilişi biletlerine vatandaşlar yoğun talep gösteriyor. Yılbaşı özel çekilişi biletlerinin yüzde 65'i şimdiden satıldı. Büyük ikramiye 50 liralık banknotlar halinde yan yana dizildiğinde neredeyse Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı ya da İnönü Stadı'nın zeminini kaplıyor.



Milli Piyango İdaresi'nin bu yıl 35 milyon lira olarak belirlediği yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye miktarı yeni yıla yeni bir başlangıç ile girmek isteyenlerin hayallerini süslüyor.Talih Kuşu'nun ilk kez 31 Aralık 1939'da gerçekleştirdiği yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye olarak o zamanki parayla 600 bin lira verildi. Bu yıl 35 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, o tarihten bugüne 58 milyon 333 bin kat arttı.

Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde bu, Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olacak. Piyangonun şans oyunlarında bugüne kadar Süper Loto ile 1 kişiye en fazla 24,9 milyon lira kazandırmıştı.

Bu yıl tam biletin 32, yarım biletin 16, çeyrek biletin de 8 liradan satıldığı yılbaşı özel çekilişi biletlerinin yüzde 65'i şimdiden tükendi.



İkramiye stadı kaplıyor

Yılbaşı özel çekilişinin, 35 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihlileri faiziyle bile zengin edecek. 35 milyon liranın bankaya yatırılması halinde, yıllık net getirisi 2 milyon 647 bin 750 lira olacak. Bunun günlük faizi de 7 bin 254 lirayı bulacak.

Büyük ikramiyenin 1 aylık mevduata yatırılması durumunda da 217 bin 297 lira faiz elde edilecek.35 milyon liranın Hazine kağıtlarında değerlendirilmesi halinde ise yıllık getiri 2 milyon 761 bin 500 lirayı bulacak. Böylece günlük getiri de 7 bin 566 liraya çıkacak. Bu rakam asgari ücretlinin bir yıllık maaşından fazla. Aylık 600 lira alan bir asgari ücretli yılda 7 bin 200 lira gelir elde ediyor.

Büyük ikramiye 50 liralık banknotlar halinde yan yana dizildiğinde neredeyse Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı ya da İnönü Stadı'nın zeminini kaplıyor. 50 liralık 700 bin banknot eden 35 milyon liralık ikramiye yan yana dizildiğinde 6 bin 630 metrekare alan oluşturuyor. Yine aynı şekilde 50'liralık banknotlar uç uca eklendiğinde ise İstanbul'dan Tekirdağ'a ulaşıyor.

35 milyon lira ile 77 bin 93 adet cumhuriyet altını alınabilecek. Aynı şekilde tanesi 500 bin liradan 70 adet lüks konut veya tanesi 200 bin liradan 175 ev edinilebilecek. Tanesi 100 bin liradan 350 jip satın alınabilecek.



Büyük ikramiyeler

Milli Piyangonun yıllar itibarıyla yılbaşı büyük ikramiye tutarları şöyle:



Yıllar / İkramiye

1940 600 bin TL

1945 200 bin TL

1950 500 bin TL

1955 1 milyon TL

1960 3 milyon TL

1965 2 milyon TL

1970 2 milyon TL

1975 5 milyon TL

1980 10 milyon TL

1985 100 milyon TL

1990 15 trilyon TL

1995 80 milyar TL

2000 3 trilyon TL

2005* 20 milyon YTL

2006 20 milyon YTL

2007 25 milyon YTL

2008 25 milyon YTL

2009 30 milyon TL

2010 35 milyon TL



