Milli Piyango biletlerinde yenilik; rakamlar belirlenebilecek

Basılı olarak satın alınan Milli Piyango biletleri, Meclis'ten geçen yeni düzenlemeyle birlikte şans oyunları bayilerinde diğer şans oyunları gibi basılacak. İstenildiği takdirde, bilette ilk 4 ya da son 4 rakam oyuncular tarafından belirlenebilecek.

Milli Piyango biletleri bundan böyle şans oyunları bayilerinden diğer şans oyunları gibi istenilen rakamlar yazılarak bilet oluşturulabilecek. Meclis'ten geçen torba yasayla birlikte Milli Piyango oyunuyla ilgili de radikal bir yenilik geldi. Bundan böyle Milli Piyango biletleri diğer şans oyunları (Sayısal Loto, Süper Loto, 10 numara) gibi basılıp verilecek. Bilette ilk 4 ya da son 4 rakam oyuncular tarafından belirlenebilecek. Yeni çıkan yasayla birlikte de ikramiyelerin brüt hasılatının yüzde 89'luk kısmı da ikramiye olarak dağıtılacak.