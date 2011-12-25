Milli Piyango bileti alırken dikkat edin!

T24 - Birçok kişinin hayallerini süsleyen büyük ikramiyeye kavuşmak için Milli Piyango bileti satın alırken ve daha sonra bileti muhafaza ederken gerekli özenin gösterilmemesi, talihlilerin umutlarını söndürebilir.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bilet satın alınırken, Milli Piyango biletini satan kişi ya da bayi, biletin özellikleri, okunur ve yırtılmamış olması önem taşıyor.



Milli Piyango biletinin, Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması, biletin arkasında bayi satış mührü bulunması, biletin pürüzsüz ya da kağıdının örselenmemiş olmasına dikkat edilmesi gerekiyor.



Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmeli. Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı bulunmalı. Bilette ayrıca ultraviole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı olan elyaflar bulunuyor.



18 yaşından küçükler bilet satın alamıyor. Bu kişiler kazansalar bile kendilerine ikramiye ödenmesini isteyemiyor.



Güvenlik açısından Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadın yazılarak imzalanması öneriliyor. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları isteniyor.



Milli Piyango oyununda bir bilete ikramiye ödenebilmesi için biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekli.



Kendini ibraz eden biletlerden ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış ya da kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara ise ikramiye ödeniyor.



Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödeniyor. İkramiye kazanan numaralardan hiçbirini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan, sahte, tahrifat yapılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar ya da daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmiyor.

Zaman aşımına uğradıysa



Milli Piyango biletlerinde ikramiyeler bir yıllık zaman aşımı süresine tabi. Çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zaman aşımına uğruyor ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmıyor. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunuyor. Zaman aşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar ikramiye ödenebiliyor.



Milli Piyango biletinin son 3 rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorunda. Bu bayiler son 4 veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebiliyor. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışında tutuluyor.



Başbayiler ile sanal ortam bayileri idare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri ödüyorlar.



Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1 milyon TL ya da daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödeniyor.