Milli Piyango: Aynı topun tekrar düşmesi tesadüf

Milli Piyango İdaresi, 9 Ekim 2018 tarihindeki amorti numarasının çekilişi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, aynı topun tekrar düşmesi 'tesadüf' olarak nitelendirildi.

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiyenin talihlisi ya da talihlileri 31 Aralık’ta belli olacak. Yılbaşı çekilişine günler kala, 9 Ekim 2018 tarihindeki amorti numarısının çekilişine ait görüntü sosyal medyada tartışma yarattı.

Görüntülere göre; olay şu şekilde gerçekleşiyor:

Noter huzurundaki Milli Piyango heyeti, çekilişe amorti numaralar ile başlıyor. Ve ilk amorti numarası 4 olarak çıkıyor.

İkinci amorti numarası için, 5’ten 9’a kadar olan toplar çekiliş küresine atılıyor.

Daha butona basılmadan, küreden 6 numarası çıkıyor.

Heyetteki moderatör, “Hayır, hayır. Geri atalım topu. Henüz daha butona basmadım” diyerek çekilişi tekrarlatıyor.

Tekrarlanan çekilişte amorti numarası yine 6 çıkıyor.

Bu anlar sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Görüntülerde kürenin arkasında bir kişinin olması, butona basmadan bir topun nasıl düştüğü ve butona bastıktan sonra da aynı numaranın çıkması, soru işaretlerine neden oldu.

Milli Piyango: Tesadüf

Konuyla ilgili, Milli Piyango resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi; “Bahse konu 9 Ekim 2018 tarihli Milli Piyango Çekilişinde de kürelerin kontrolü ve testleri yapılarak canlı yayın çekilişine geçilmiştir. Çekiliş esnasında top düşürme sepetini açan bobin arızasından kaynaklanan bir sorun nedeniyle butona basılmadan ikinci amorti küresinden düşen numaralı top Çekiliş Heyeti ve Noter tarafından iptal edilmiş, küre içerisine tekrar atılarak çekilişe devam edilmiştir. Aynı numaralı topun tekrar düşmesi tamamen tesadüfen gerçekleşmiş ve çekilişimiz sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.”