Milli Piyango Atatürk ile Rutkay Aziz'i nasıl karıştırdı?

Matematik profesörü, tarih araştırmacısı ve koleksiyoner Haluk Oral, Milli Piyango’nun 1996 ve 1997’deki 30 Ağustos biletlerinde Mustafa Kemal Atatürk yerine Rutkay Aziz’in siluetinin kullanıldığını tespit etti.

Bu yıl 'Bir Roman Kahramanı Orhan Veli' kitabıyla Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü kazanan araştırmacı yazar Haluk Oral’ın ortaya çıkardığı olay #tarih dergisinin son sayısında yayımlandı.

Yiğit Köseoğlu'nun ismiyle yayımlanan yazı şöyle:

Kurtuluş Savaşı’nı hikâye eden TRT’nin altı bölümlük büyük dizi projesi ‘Kurtuluş’, 1994’te yayına girer. Senaryosu Turgut Özakman tarafından yazılan dizi bir süper yapımdır. Yönetmenliğini Mustafa Özkan’ın üstlendiği, Mustafa Kemal Paşa karakterini Rutkay Aziz’in, İsmet Paşa karakterini Savaş Dinçel’in canlandırdığı 'Kurtuluş’ta tam 300 aktör, binlerce figüran rol alır. Çekimleri yaklaşık iki yıl süren dizi, rekor bir rakama, günün parasıyla 37.6 milyar TL’ye (bugünün 16.5 milyon TL’si) mal olur. Sürenin bu kadar uzamasının, maliyetin böylesine yükselmesinin bir nedeni de, sahnelerin çoğunlukla gerçek mekânlarda çekilmesi, tarihî anların gerçeğe uygun biçimde yeniden yaratılmasına büyük titizlik gösterilmesidir.

Daha sonra yaşanacak trajikomik bir gelişme gösterecektir ki, bu sahnelerden en azından biri gerçeğinden daha gerçekçi bir şekilde canlandırılmış, sadece sıradan izleyiciyi değil, Milli Piyangogibi bir devlet kurumunu da gerçek olduğuna inandırmıştır. Bu, zihinlere unutulmaz bir fotoğrafla nakşedilmiş olan meşhur ‘Mustafa Kemal Kocatepe’de’ sahnesidir.

Mustafa Kemal’i canlandıran Rutkay Aziz, gerçeğiyle aynı yerde aynı saatte çektikleri sahneyi inandırıcı kılmak için ne kadar emek verdiklerini, ne kadar çaba ve zaman harcadıklarını hiç unutmaz. Başarılı olduklarını ilerleyen günlerde başka bir vesileyle bir kere daha anlayacaktır. Dizi yayına girer, büyük ses getirir. Aradan çok zaman geçer; 22 sene! Matematik profesörü, tarih araştırmacısı ve koleksiyoner Haluk Oral, eline geçen eski bir Milli Piyango biletinin üzerindeki fotoğrafta bir gariplik hisseder.

30 Ağustos çekilişi için basılan biletteki Kocatepe’deki Mustafa Kemal’in değil, Rutkay Aziz’in siluetidir! Bunun üzerine geçmiş yılların 30 Ağustos biletlerine de bakar ve 1996 ve 1997’nin 30 Ağustos biletlerinde Mustafa Kemal yerine Rutkay Aziz’in siluetinin kullanıldığını fark eder. Milli Piyango tasarımcıları, ‘sinemasal gerçekliğe’ fazlasıyla kapılmış, biletin üzerinde orijinal fotoğraf yerine Kurtuluş dizisinin setinde çekilen fotoğrafı kullanmıştır.”