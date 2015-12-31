Türkiye'nin heyecanla beklediği Milli Piyango 2016 Yılbaşı Çekilişi başladı. Milli Piyango İdaresinin Kızılay'daki hizmet binası ile Sayıştay’ın Gölbaşı tesislerinde gerçekleştirilen gündüz bölümü çekilişlerinde, amorti ikramiyeleri hariç olmak üzere bin ve 5 bin lira ikramiye kazanan numaralar belirleniyor.

Noter huzurunda yapılan gündüz bölümü çekilişini vatandaşlar da izleyebiliyor ancak basın yayın organlarının görüntü ve fotoğraf almasına izin verilmiyor. Öte yandan, isteyen basın yayın organları, çekilişlerin akşam bölümünde, saat 20.00'den itibaren Milli Piyango'nun Kızılay'daki hizmet binasındaki salondan ses ve görüntü alabilecek, canlı yayın yapabilecek.

55 milyon liralık büyük ikramiyenin çekilişi, gece yarısı gerçekleştirilecek.