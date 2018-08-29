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Milli parkta orman yangını

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda orman yangını çıktı

29 Ağustos 2018 21:38

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı\'nda orman yangını çıktı. Orman İşletmesi ekiplerince söndürülen yangında, 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Soğuksu Milli Parkı Gölyeri mevkisinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi milli parkta bulunan güvenlik görevlileri yaptı. İhbar üzerine gelen Kızılcahamam Orman İşletmesi ekipleri, 2 arazözle yangına müdahale etti. Büyümeden kontrol altına alınan yangında, 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Jandarma soruşturma başlattı.

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