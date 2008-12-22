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Çevre

Milli Park kül oluyor

Samandağ ve İskenderun’da cumartesi günü çıkan orman yangınları şiddetli rüzgarla birlikte yayılıyor.

22 Aralık 2008 02:00

Samandağ ve İskenderun’da cumartesi günü çıkan orman yangınları şiddetli rüzgarla birlikte yayılıyor. Alevler rüzgar ve arazi yapısı nedeniyle söndürülemiyor

Hatay’ın Samandağ ilçesi Şahlankaya mevkisi ile İskenderun’nun Arsuz-Uluçınar beldelerinde cumartesi akşam saatlerinde alevler yükseldi. Kızılçam ve makilik alanda başlayan yangın ilk anda 1,5 kilometrelik bir alanda etkiliydi ancak şiddetli rüzgarla birlikte yangın büyüdü.

Dün 200 hektarlık alana yayılan alevlere sarp arazi yapısı ve şiddetli rüzgar nedeniyle müdahale edilemedi. Hatay Vali Nusret Miroğlu, “Yangın ne yazık ki yangın artarak sürüyor. Rüzgarın çok sert ve şiddetli esmesi havadan söndürme çalışmalarına da izin vermiyor” açıklamasını yaptı. Kilis, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mersin ve Adana’dan takviye ekipler yangın bölgesine geldi.

Bölgeden bu sabah gelen haberlere göre yangın 300 hektarlık ormanı etkiliyor ve şiddetli rüzgar nedeniyle alevler yayılıyor.

35 arazöz, 5 tırmık ekibi, 200 asker, 100 köylü ve 200’den fazla orman işçisinin yangını söndürmek için çalışıyor ancak şiddetli rüzgar nedeniyle müdahale yetersiz kalıyor.

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