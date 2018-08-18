Milli Okçular şampiyonayı dört madalya ile bitirdi

ÇEKYA, (DHA)

Milli okçular Çekya\'nın Pilsen şehrinde düzenlenen 2018 Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası\'nı bir altın, iki gümüş ve bir bronz ile tamamladı.

W1 Erkekler bireyselde Ay-Yıldızlılar\'dan Bahattin Hekimoğlu final atışında Çekyalı rakibi David Drahoninsky 137-127 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kategorideki Naci Yenier ise bronz için atış yaparken, Finlandiyalı rakibi J.Pierre Antonios\'u 134-131 yenerek bronz madalya kazandı.

Klasik Yay Kadınlar kategorisinde Merve Nur Eroğlu, altın madalya mücadelesinde Polonyalı rakibi Milena Olszewska\'ya 102-96 mağlup olarak turnuvayı ikinci bitirdi ve gümüş madalya kazandı. Aynı kategoride mücadele eden milli okçu Yağmur Şengül bronz madalya atışlarında İtalyan rakibi Elisabetta Mijno\'ya 125-118 mağlup olarak şampiyonayı dördüncü sırada bitirdi.

Erdoğan Aygan, Taner Eren ve Bülent Korkmaz\'dan oluşan Makaralı Yay Milli Takımı, dün finalde karşılaştığı İtalyan rakiplerine 226-219 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

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