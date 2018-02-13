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'Milli Mutabakat Komisyonu' yerel seçimlere yönelik çalışmalarını tamamladı; söz artık Erdoğan ve Bahçeli'de

AK Parti-MHP ittifakında yarın liderlere sunum yapılacak

13 Şubat 2018 22:31

AKP ile MHP'nin seçim ittifakı kararının ardından oluşturulan 'Milli Mutabakat Komisyonu' yerel seçimlere yönelik çalışmalarını tamamladı. Komisyonun yarın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunum yapacağı belirtildi

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Uyumla ilgili diğer konuları ele almaya devam edilecek

Görüşmelere AKP heyeti başkanı olarak katılan Mustafa Şentop 'Milli Mutabakat Komisyonu'nun yerel seçimlere yönelik çalışmalarını  bugün tamamladığını açıkladı. Uyumla ilgili diğer konuları ele almaya devam edeceklerini ifade eden Şentop şunları söyledi:

"Biz çalışmayı bitirdik. Komisyon, seçim ittifakı ve ağırlıklı olarak yerel seçimlere yönelik düzenlemelerle ilgili çalışmalarını tamamladı. Bunu şu an liderlere arz edebilecek durumdayız. Ne zaman müsait olursa arz edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile komisyonun AK Parti ve MHP heyeti başkanlarının da yer alacağı bir görüşme yapılacağını belirten Şentop, "Zaten Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Dörtlü bir toplantı yaparız.' demişti. Liderler ve heyet başkanları olarak biz yapacağız" diye konuştu. 

'Milli Mutabakat Komisyonu'nda AKP’den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop; MHP’den Afyon Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu yer alıyordu.

 

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