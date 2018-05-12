Milli mücadele ruhu için Iğdır'dan yola çıkan bisikletliler Kars'ta

KARS, (DHA)- 19 MAYIS 1919 milli mücadele ruhunu yaşamak için Iğdır\'dan Samsun\'a yola çıkan Dağcılık ve Bisiklet Spor Kulübü\'nün 6 üyesi Kars\'a ulaştı.

Iğdır Valisi\'nden aldıkları Türk bayrağını Samsun Valisi\'ne teslim etmek için dün yola çıkan Iğdır Dağcılık ve Bisiklet Spor Kulübü üyelerinin ilk durağı Kars oldu. Eksi36 Offroad Kulübü’nün de lojistik destek verdiği sporcular Kars girişinde karşılandı. Araçlar eşliğinde yollarına devam eden sporcular Kars Öğretmenevi\'nde mola verdikten sonra ikinci durakları olan Artvin\'e doğru pedal çevirmeye başladı.

Sporculardan Volkan Şenocak, “Bundan 99 yıl önce Samsun’da atılan ilk adımla milli mücadele meşalesini yaktığımız 19 Mayıs, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor. Bizler de bu mücadele ruhuna saygımızı göstermek için yapabildiğimiz en iyi iş olan bisiklet sporumuzla bu ruha saygımızı göstermek istedik. Bu amaçla Iğdır’dan yola çıktık. Iğdır Valimizden aldığımız bayrağı Samsun Valimize inşallah ulaştıracağız. 6 arkadaşla birlikte çıktığımız bu yolda zorlu doğa koşullarına rağmen gidiyoruz. Yolda biraz heyecan biraz stres yaşadık. Yağmurla birlikte rüzgar ve yorucu rampalarla bayağı zorluk çektik ama tabii ki bu zorluğu tatlı duygularla yaşadık\" diye konuştu.

Zorlu ve gururlu bir yolculuğa çıktıklarını söyleyen Fikret Akbal ise “Milli mücadele ruhunu tekrar yaşayabilmek ve bu ruhu tekrar Samsun’da görebilme adına çıktığımız bu yolda tabii ki zorlu etaplardan geçtik. Iğdır-Kars arası oldukça zorlu bir etap, 2000 metre tırmanış yaptık. Bu da ortalama 140 kilometreyi buldu. Yorucu ama anlamlı bir yolculuk olacak. Milli mücadele ruhunu yaşıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz\" dedi.

Eksi36 Offroad Kulübü Başkanı Tarık Yılmaz ise bisikletçileri bu anlamlı yolculukta yalnız bırakmadıklarını ve kulüp olarak yolculuk boyunca lojistik destek verdiklerini ifade etti.



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