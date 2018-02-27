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Milli Mücadele kahramanının bakımsız kabri üzdü

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinin kırsal mahallelerinden Akçakertil'de yer alan, dağlık alandaki, milli mücadele kahramanı Kuvayi Milliye Demirci Akıncıları 12

27 Şubat 2018 15:31

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Selendi ilçesinin kırsal mahallelerinden Akçakertil\'de yer alan, dağlık alandaki, milli mücadele kahramanı Kuvayi Milliye Demirci Akıncıları 12. Müfreze Komutanı şehit Halil Efe\'nin mezarı, bakımsız haliyle, görenlerin yüreklerini burktu. Kabri ziyaret eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, \"Bir şehidimizin mezarının kırık dökük halde olması içler acısı. Bunun bir an önce düzeltilmesi ve şehidimize yakışır hale getirilmesini istiyoruz\" dedi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş ve yönetim kurulu üyeleri, Selendi ilçesinde yer alan Milli Mücadele Kahramanı Kuvayi Milliye Demirci Akıncıları 12. Müfreze Komutanı şehit Halil Efe\'nin mezarını ziyaret etti. Şehit Halil Efe\'nin mezarına Akçakertil Mahallesi\'nden traktörle ulaşan Şube Başkanı Taydaş ve yönetim kurulu üyeleri, milli mücadele kahramanının yıkılmış mezarıyla karşılaştı, üzüntü yaşadı.
Derneğin Manisa Şube Başkanı Taydaş, \"Şehidimizin mezarı başına gittiğimizde hiç görmek istemediğimiz manzara ile karşılaştık. Mezar taşının kırık olduğunu, başucundaki taşların da kırıldığını gördük. Ayrıca çevresinde yabani ot dediğimiz otların çoğaldığını fark ettik. Şehidimizin mezarına gelen yol bile engebeli. Ziyaret etmek isteyenler, traktör yardımıyla mezara ulaşıyor. Çevre aydınlatması yok. Ayrıca yanı başındaki bayrak direğinde Türk bayrağımız asılı değil. Bu durum izi çok üzdü\" diye konuştu.
Milli mücadele kahramanı şehit Halil Efe\'nin mezarına sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Taydaş, \"Bir an önce şehidimizin mezarına sahip çıkmamız gerekir. Bu bizim en asli görevimizdir. Bu üzüntü verici manzara bir an önce giderilmeli, şehidimizin mezarı onarılmalı ve yanındaki bayrak direğine uğruna milyonlarca insanın canını verdiği Türk bayrağımız takılmalı. Bu konuda ilgili makamları ve yetkilileri göreve davet ediyoruz\" dedi.
Taydaş ve yönetim kurulu üyeleri, şehit Halil Efe\'nin mezarı başında dua ettikten sonra tekrar traktör eşliğinde mezarlıktan ayrıldı.

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