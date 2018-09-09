Milli motosikletçi Can Öncü, İtalya'da şampiyon oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nın İtalya ayağında şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada sezonun 6. ayak yarışı, İtalya'nın Misano kentinde sona erdi.
Yarışı 30.19.316'lık derecesiyle ilk sırada tamamlayan milli sporcu Can Öncü, pilotlar klasmanındaki puanını 221'e çıkararak şampiyonluğunu ilan etti.
Can Öncü'nün ikizi Deniz Öncü ise yarışı sekizinci sırada tamamlamasına rağmen pilotlar klasmanında ikinci sıradaki yerini korudu.
Çaylaklar Kupası'nın son etabı, 22-23 Eylül'de İspanya'daki Aragon Pisti'nde gerçekleştirilecek.
Son yarış öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:
1- Can Öncü (Türkiye): 221 puan
2- Deniz Öncü (Türkiye): 142
3- Filip Salac (Çekya): 142
4- Xavier Argitas (İspanya): 135
5- Ryusei Yamanaka (Japonya): 117