Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de 4. oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda ilk yarışta 4. oldu.

Biblion Yamaha Motoxracing takımıyla Türkiye'yi temsil eden genç sporcu, Portekiz'de Uluslararası Algarve Pistinde mücadele etti. Büyük çekişmeye sahne olan sezonun son ayağının ilk yarışında Bahattin Sofuoğlu, damalı bayrağı 4. sırada geçti.

Sezonun son ayağında bugün gerçekleştirilen ilk yarışı, Kawasaki pilotu Samuel Di Sora birinci, diğer Kawasaki pilotu Adrian Huertas ikinci, bir başka Kawasaki pilotu Yuta Okaya ise üçüncü sırada bitirdi.

Bu sonuçlarla genel klasmanda 230 puana ulaşan Kawasaki pilotu Adrian Huertas'in yarınki ikinci ve son yarış öncesinde sezonun şampiyonluğunu kazandığı kesinleşmiş oldu.

Şampiyonada genel klasmanda Bahattin Sofuoğlu, 131 puanla 5. sırada yer alıyor.

Şampiyonanın son ayak yarışı yarın TSİ 17.15'te gerçekleştirilecek.