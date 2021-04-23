Milli Merkez Hareketi: Türkiye, bu yeni yönetim sistemiyle duraksama dönemi yaşamaktadır

TBMM 17. Dönem Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un başkanlığını yaptığı Milli Merkez Hareketi, Ankara Temsilcisi Ufuk Söylemez ve TBMM eski Başkanvekili Uluç Gürkan ile birlikte 31 kişinin imzaladığı 23 Nisan ve milli irade” başlıklı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Meclis'in açılışının 101. yılı kutlanarak şu ifadelere yer verildi:

“Bugün Türkiye'de, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen bir yönetim sistemi yürürlüktedir. Türkiye, bu yeni yönetim sisteminin yürürlüğe girdiği günden bu yana, adeta bir duraksama dönemi yaşamaktadır maalesef. Milli Merkez olarak, demokratik parlamenter rejime yeniden dönülmesinin en doğru ve yararlı yöntem olduğunu düşünüyoruz. Tüm demokratik birikimimiz ve bilgimizle, böyle bir sürece her türlü katkıyı vermeye hazırız. Atatürk Cumhuriyetimizin ilelebet yaşayacağına olan inancımızı bir kez daha vurgularız.”

Açıklamaya imza atanlar

Hüsamettin Cindoruk, Uluç Gürkan, Ufuk Söylemez, Önay Alpago, Tınaz Titiz, Enis Öksüz, Hasan Macit, Süheyl Batum, Şahin Mengü, Kemal Anadol, Ataol Behramoğlu, Kemal Alemdaroğlu, Necla Arat, Ertuğrul Kumcuoğlu, Uluç Özülker, Namık Tan, Mahir Aydın, Övgün Ahmet Ercan, Muammer Aydın, Can Ataklı, Arslan Bulut, Ümit Zileli, Fevzi Durgun, Nasuh Mahruki, Haluk Dural, Ni-han Aras, Bilge Aras, Çiğdem Bayraktar Ör, Bülent Akköse, Sevinç Dalyan.