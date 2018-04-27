T24 LogoT24 Logo
Spor

Milli maratoncular Düsseldorf'a gitti

İSTANBUL,(DHA) Milli Maratoncular, Berlin'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası öncesi kendilerini test etmek için Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek olan Uluslararası Maraton'a katılacak

27 Nisan 2018 21:31

İSTANBUL,(DHA)

Milli Maratoncular, Berlin\'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası öncesi kendilerini test etmek için Almanya\'nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek olan Uluslararası Maraton\'a katılacak. 
Metro Marathon Düsseldorf\'ta Türkiye\'den üst düzeydeki maratonculardan bir grup mücadele edecek. Bir süredir Berlin\'deki Avrupa Atletzim Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren sporcular, 29 Nisan\'da düzenlenecen olan organizasyonda en iyi derecelerini ortaya koymaya çalışacak. 
Avrupa\'daki hızlı maraton parkurları arasında bulunan Düsseldorf\'taki yarışta koşacak olan milli atletler şöyle:
Serkan Kaya, Ömer Alkanoğlu, Üzeyir Söylemez, Cihat İlhan, Muzaffer Bayram, Nuri Kömür, Mert Girmalegesse, Ercan Aslan, Hamza Aydoğan, Fadime Çelik, Şeyma Yıldız, Tubay Erdal, Elif Dağdelen.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Maratoncular BerlinAvrupaAlmanya DüsseldorfUluslararası MaratonMarathon Düsseldorf TürkiyeBirBerlin Avrupa AtletzimNisanDüsseldorfKayaAlkanoğluSöylemez CihatMuzaffer Bayram Nuri Kömür Mert Girmalegesse Ercan Aslan Hamza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24