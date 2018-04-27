Milli maratoncular Düsseldorf'a gitti

İSTANBUL,(DHA)

Milli Maratoncular, Berlin\'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası öncesi kendilerini test etmek için Almanya\'nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek olan Uluslararası Maraton\'a katılacak.

Metro Marathon Düsseldorf\'ta Türkiye\'den üst düzeydeki maratonculardan bir grup mücadele edecek. Bir süredir Berlin\'deki Avrupa Atletzim Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren sporcular, 29 Nisan\'da düzenlenecen olan organizasyonda en iyi derecelerini ortaya koymaya çalışacak.

Avrupa\'daki hızlı maraton parkurları arasında bulunan Düsseldorf\'taki yarışta koşacak olan milli atletler şöyle:

Serkan Kaya, Ömer Alkanoğlu, Üzeyir Söylemez, Cihat İlhan, Muzaffer Bayram, Nuri Kömür, Mert Girmalegesse, Ercan Aslan, Hamza Aydoğan, Fadime Çelik, Şeyma Yıldız, Tubay Erdal, Elif Dağdelen.

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