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Spor

Milli maçta spikerin hataları damga vurdu

Fikret Engin'in yaptığı hatalar damga vurdu; "İsmail Güldüren"

18 Kasım 2015 13:32

Türkiye-Yunanistan maçını televizyondan anlatan spiker Fikret Engin'in yaptığı hatalar, ekran başında izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

AFP'nin haberine göre, Yunanistan karşısında solbekte forma giyen İsmail Köybaşı'nı 2011'de futbolu bırakan İsmail Güldüren diye anons eden Engin, bir ara Selçuk İnan'ı Selçuk Şahin'le karıştırırken,Ozan Tufan için de Oğuzhan Tufan dedi.

 

'İsmail Güldüren' hashtag'i  açıldı

 

Fikret Engin'in bu hataları sosyal medyada geceye damga vururken, Twitter'da TT oldu.

Twitter'da 'İsmail Güldüren' hashtag'i altında sıralanan yorumlar şöyle:

@doganoncel
Sahada olmasalarda bizi heyecanlandıran
Hakan Çalık, Oğuzhan Tufan, İsmail Güldüren, Selçuk Şahin'e selam olsun ;)

@ErdalVahid
İsmail güldüren ne lan ahaha

@Scugnizzi
Adam gibi adam Fikret Engin, İsmail Güldüren dedi:))

@OsmKaanAKGUL
Bu İsmail Güldüren hangi takımda oynuyor? Yoksa tribünden mi atladı?

@sametsener01
maçın yildizi ismail güldüren:D

@m_c_celik
Oğuzhan Tufan, İsmail Güldüren. Spikerin kafası dumanlı.

@ilkeryildizzzz
Tv8'deki spiker için herkes Ahmet Çalık. Arada bir İsmail Güldüren de girip, çıkıyor maça.

@nedenttoldu
Türkiye-Yunanistan maçını anlatan spiker, İsmail Köybaşı ile İsmail Güldüren'i karıştırdı.İsmail Güldüren 2011 yılında futbolu bırakmıştı

@sporkolikdunya
TV8 spikeri Fikret Engin, yıllar öncesine gitti!
İsmail Köybaşı - İsmail Güldüren

@EwaHamamci
İsmail Güldüren, Fikret Engin abimin sayesinde ülke Olarak senin de kulaklarını çınlattık

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