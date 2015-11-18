Milli maçta spikerin hataları damga vurdu

Türkiye-Yunanistan maçını televizyondan anlatan spiker Fikret Engin'in yaptığı hatalar, ekran başında izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

AFP'nin haberine göre, Yunanistan karşısında solbekte forma giyen İsmail Köybaşı'nı 2011'de futbolu bırakan İsmail Güldüren diye anons eden Engin, bir ara Selçuk İnan'ı Selçuk Şahin'le karıştırırken,Ozan Tufan için de Oğuzhan Tufan dedi.

'İsmail Güldüren' hashtag'i açıldı

Fikret Engin'in bu hataları sosyal medyada geceye damga vururken, Twitter'da TT oldu.

Twitter'da 'İsmail Güldüren' hashtag'i altında sıralanan yorumlar şöyle:

@doganoncel

Sahada olmasalarda bizi heyecanlandıran

Hakan Çalık, Oğuzhan Tufan, İsmail Güldüren, Selçuk Şahin'e selam olsun ;)

@ErdalVahid

İsmail güldüren ne lan ahaha

@Scugnizzi

Adam gibi adam Fikret Engin, İsmail Güldüren dedi:))

@OsmKaanAKGUL

Bu İsmail Güldüren hangi takımda oynuyor? Yoksa tribünden mi atladı?

@sametsener01

maçın yildizi ismail güldüren:D

@m_c_celik

Oğuzhan Tufan, İsmail Güldüren. Spikerin kafası dumanlı.

@ilkeryildizzzz

Tv8'deki spiker için herkes Ahmet Çalık. Arada bir İsmail Güldüren de girip, çıkıyor maça.

@nedenttoldu

Türkiye-Yunanistan maçını anlatan spiker, İsmail Köybaşı ile İsmail Güldüren'i karıştırdı.İsmail Güldüren 2011 yılında futbolu bırakmıştı

@sporkolikdunya

TV8 spikeri Fikret Engin, yıllar öncesine gitti!

İsmail Köybaşı - İsmail Güldüren

@EwaHamamci

İsmail Güldüren, Fikret Engin abimin sayesinde ülke Olarak senin de kulaklarını çınlattık