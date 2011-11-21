Rüşvetçi savcıya komik ceza

T24- Bir tahliye için 100 bin euro istediği iddia edilen savcı suçlu bulundu. Önce suç türü değiştirildi, ardından ‘teşebbüs aşamasında kaldı’ denildi, en son iyi hal indirimi geldi ve ceza ‘2.5 ay meslekten men’e düştü





Milliyet'in haberine göre, uzun tutukluluk sürelerinin ve katalog suçlara dayanılarak yapılan tutuklamaların tartışmaları sürerken, yargıdan, ilginç bir uygulama geldi. Yargı, tutuklu bir sanığın eşinden “tahliye” için 100 bin euro istediği iddiasıyla hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan savcıyı suçlu buldu, ancak cezalandırmadı. Savcıya verilen 1,5 yıllık hapis cezası ertelenirken, karara “duyduğu pişmanlık” gerekçe gösterildi. Savcının tek cezası, 2.5 ay süreyle meslekten men edilmesi oldu.





Eski Antalya Savcısı olan ve halen mesleğini Erzurum’da sürdüren Savcı M.K., arabasını servise götürdüğü işyerinin sahibi olan F.K.’nın “resmi belgede sahtecilik ve suç eşyasının alınması” suçlarından tutuklanmasının ardından sanığın eşine, “100 bin TL karşılığında eşini tahliye ettirebileceğini” söyledi.

Savcı, daha sonra, “Eşinin cezasının tahmin ettiğinden fazla olduğunu, 15-42 yıl arası ceza alabileceğini, bu yüzden tahliye karşılığı talep ettiği parayı 100 bin euroya çıkardığını” ifade etti. Ancak E.K. ve eşi bu teklifi kabul etmedi. F.K.’nın birlikte yargılandığı sanık tahliye edilip F.K.’nın tutukluluğu devam edince, sanık avukatı duruşmada kendilerine yapılan bu rüşvet teklifini ima ederek tahliye kararı verilmemesini eleştirdi.

Ağabeylerimizin tanıdığı





Bunun üzerine davaya bakan hakim Hakan Sil, sanık avukatını ve E.K.’yı odasına çağırarak bu iddianın nedenini sordu. Avukat, hakime savcının para istediğini anlattı. Bunun üzerine Hakim Sil, Antalya Başsavcısı’nı arayarak savcı Kızılateş’ın F.K.’nın duruşmasından bir gün önce odasına gelerek “F.K. Yargıtay ağabeylerimizin tanıdığıymış, diğeri tahliye oldu, bu niye olmadı?” dediğini anlattı.

Bunun üzerine savcı hakkında “dava açılmasına” karar verildi. Savcının, “irtikap” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde görülen davada, savcı, iddiaları reddederek sanığın eşinin hamile olduğunu, kadın doğum uzmanı olan ağabeyinin yardım etmesi için kendisiyle görüştüğünü ve maddi durumu kötü olması nedeniyle ona yardımda bulunduğunu iddia etti. Ancak daire, savcının mesaj ve telefonlarını, sanığın maddi durumunun iyi olmasını gerekçe göstererek, savcıyı inandırıcı bulmadı.

Ceza böyle hafifledi





Daire savcının suçlu olduğuna hükmetti. Ancak daire buna rağmen, savcının suçunu değiştirerek, 1 ila 5 yıl arasında hapis cezası öngören “yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama” suçundan ceza verdi. Savcının cezasını 1,5 yıl hapis ve 2 bin 400 TL para cezası olarak belirleyen daire, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını belirterek, bu cezayı da 6 ay hapis ve 800 TL para cezasına indirdi.

Cezasında 6’da 1 oranında iyi hal indirimi yapılan savcının, gösterdiği pişmanlık nedeniyle, bu cezanın da 1 yıl ertelenmesi kararlaştırıldı. Savcının, bu süreyi iyi halli geçirmesi halinde cezanın infaz edilmiş sayılacağına da hükmedildi. Daire, savcıya, 1 yıllık süreden sonra uygulanmak üzere 2.5 ay süreyle meslekten men cezası da verdi. Savcı hakkında uygulanacak tek ceza da bu oldu. Yargıtay Ceza Genel Kurulu da bu kararı onadı.

