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Spor

Milli maçta sakatlanan Lens derbide oynayacak mı?

Fenerbahçeli yıldızın, birkaç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

10 Kasım 2016 11:23

Fenerbahçe'de bu sezonun en başarılı ismi olan Jeremain Lens'ten kötü haber geldi. Hollanda Milli Takımı'nın Belçika ile 1-1 berabere kaldığı özel maçta sakatlanan yıldız futbolcunun Galatasaray derbisinde oynaması tehlikeye girdi.

65. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Jeremain Lens'in arka adalesinde sıkıntı olduğu öğrenildi.

Birkaç hafta sahalardan uzak kalması beklenen yıldız oyuncunun derbide forma giymesi oldukça zor görünüyor.

Lens'in son durumu yapılacak sağlık kontrolünün ardından netlik kazanacak.

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