T24 LogoT24 Logo
Spor

Jeremain Lens kalmak istiyor

Bonservisi Sunderland'de olan Hollandalı futbolcu, uzun yıllar Fenerbahçe'de kalmak istediğini söyledi

09 Kasım 2016 13:11

Sunderland’le bağının kalmadığını söyleyen Jeremain Lens, Fenerbahçe’de devam etmek istiyor.

1 yıl sonra çağrıldığı milli takımı nedeniyle Hollanda'da bulunan Jeremain Lens, ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ülkesinin medyasına konuşan Lens, bonservisinin bulunduğu Sunderland kulübüne kapıyı kapattı.

Başarılı futbolcu, “Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. Çünkü Sunderland ile hiçbir bağım kalmadı. Kendimi Sunderland'e ait hissetmiyorum. Türkiye'de harika arkadaşlıklar edindim. Uzun yıllar Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Ama tabii ki Fenerbahçe de beni istemeli” ifadesini kullandı.

ETİKETLER

Jeremain LensFenerbahçeSunderland

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24