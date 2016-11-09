Jeremain Lens kalmak istiyor

Sunderland’le bağının kalmadığını söyleyen Jeremain Lens, Fenerbahçe’de devam etmek istiyor.

1 yıl sonra çağrıldığı milli takımı nedeniyle Hollanda'da bulunan Jeremain Lens, ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ülkesinin medyasına konuşan Lens, bonservisinin bulunduğu Sunderland kulübüne kapıyı kapattı.

Başarılı futbolcu, “Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. Çünkü Sunderland ile hiçbir bağım kalmadı. Kendimi Sunderland'e ait hissetmiyorum. Türkiye'de harika arkadaşlıklar edindim. Uzun yıllar Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Ama tabii ki Fenerbahçe de beni istemeli” ifadesini kullandı.