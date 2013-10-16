Milli maçta Burak'ı şaşırtan tepki

Türkiye - Hollanda karşılaşmasında Burak Yılmaz oyundan çıkarken tribünlerden protestolar yükseldi. Milli oyuncuyu yuhalayanlara sosyal medyada büyük tepki oluştu.

A Milli Futbol Takımı, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde D Grubu’ndaki son maçında Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Hollanda 'yı konuk etti.

56. dakikada oyundan çıkana kadar mutlak gol şanslarından yararlanamayan Burak Yılmaz , kenara gelirken büyük tepki gördü... Hürriyet'in xhaberine göre, tribünlerin ıslıklarla protesto ettiği Burak Yılmaz, hiçbir tepki vermeden yedek kulübesine geldi...

Burak Yılmaz'a yapılan tepki gösterilerine sosyal medyada da tepki oluştu.

@atancagdas

Milli tkmdaki futbolcuyu ıslıklayan taraftar sen niye geldin ya. Biri bana bunu acıklasın ya

@NihatKahveci8

Burak alkışlanır yuhlanılmazzzzz,,, milli takım seyırcısı olamıyoruz bır turlu

@_ertemsener

Burak'a değil Burak'ı yuhlayana YUHHHH !!! yazıklar olsun böyle taraftara böyle insanlara... Teşekkürler BURAK YILMAZ

@BenCanOrhanCan

Burak yuhlanarak sahadan çıktı. Ne kadar acı bir sahne..

@ozkanozzturk

Çıkan oyuncuyu ıslıklamak da nedir.. Skora göre taraftarlık.