Milli maçta Burak'ı şaşırtan tepki

Türkiye - Hollanda karşılaşmasında Burak Yılmaz oyundan çıkarken tribünlerden protestolar yükseldi. Milli oyuncuyu yuhalayanlara sosyal medyada büyük tepki oluştu.
A Milli Futbol Takımı, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde D Grubu’ndaki son maçında Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Hollanda 'yı konuk etti.
56. dakikada oyundan çıkana kadar mutlak gol şanslarından yararlanamayan Burak Yılmaz , kenara gelirken büyük tepki gördü... Hürriyet'in xhaberine göre, tribünlerin ıslıklarla protesto ettiği Burak Yılmaz, hiçbir tepki vermeden yedek kulübesine geldi...
Burak Yılmaz'a yapılan tepki gösterilerine sosyal medyada da tepki oluştu.
@atancagdas
Milli tkmdaki futbolcuyu ıslıklayan taraftar sen niye geldin ya. Biri bana bunu acıklasın ya
@NihatKahveci8
Burak alkışlanır yuhlanılmazzzzz,,, milli takım seyırcısı olamıyoruz bır turlu
@_ertemsener
Burak'a değil Burak'ı yuhlayana YUHHHH !!! yazıklar olsun böyle taraftara böyle insanlara... Teşekkürler BURAK YILMAZ
@BenCanOrhanCan
Burak yuhlanarak sahadan çıktı. Ne kadar acı bir sahne..
@ozkanozzturk
Çıkan oyuncuyu ıslıklamak da nedir.. Skora göre taraftarlık.