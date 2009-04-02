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Yaşam

Milli maç dönüşü kaza: 4 ölü

Sakarya'da dün akşam bir restoranda milli maçı izleyen 4 arkadaş, otomobille evlerine dönerken geçirdikleri trafik kazasında öldü.

02 Nisan 2009 03:00

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, dün akşam bir restoranda milli maçı izleyen 4 arkadaş, otomobille evlerine dönerken geçirdikleri kazada can verdi.

Kaza, D-100 Karayolu'nun Hendek İlçesi Dereboğaz Mahallesi mevkiinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Hendek'teki Noksel Fabrikası'nda çalışan imalat şefi Serdar Kulalı (31), sevkiyat sorumlusu Rıfat Benli (31), ambar şefi Murat Karaağaçlı (37) ve muhasebeci Salih Ergörür (40) dün akşam A Milli Takımının İspanya ile oynadığı maçı, diğer arkadaşlarıyla buluştukları Düzce yolu üzerindeki bir restoranda izledi.

Maç bittikten sonra bir süre daha burada oturup eğlenen 4 arkadaş, Hendek'teki evlerine dönmek üzere 54 KN 029 plakalı otomobille yola çıktı. Sürücüsü belirlenemeyen otomobil, ilçe merkezine yaklaştığında aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkıp orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Özcan G. yönetimindeki 14 BB 606 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karayoluna savrulan 4 arkadaş kaza yerinde hayatlarını kaybetti.

Kazayı duyarak olay yerine gelen yakınları ve arkadaşları sinir krizleri geçirdi. Kazada yaşamlarını yitiren 4 arkadaşın cesetleri Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili TIR sürücüsü Özcan G. gözaltına alındı.

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