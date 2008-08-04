Milli Kütüphane 'etüt merkezi'ne dönüştü

Milli Kütüphane'ye 6 ayda 263 bin 978 kişi gelmesine rağmen, kütüphaneden kitap, dergi ve diğer konularda sadece 52 bin 606 materyal talep edildi. Milli Kütüphane Başkanı Tuncel Acar, bunun, kütüphanenin daha çok sınava hazırlananlar tarafından kullanılmasından kaynaklandığını söyledi.



Alınan bilgiye göre amacı, işlevi ve koleksiyonlarıyla Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olan Ankara'daki Milli Kütüphane'nin toplam okuyucu sayısı yılın ilk altı ayında 263 bin 978 kişi oldu.



Öğrenci, akademik personel, kamu ve özel sektör çalışanı gibi toplumun değişik kesimlerinden günlük ortalama bin 500 kişinin yararlandığı Milli Kütüphane'de, Haziran sonu itibariyle okuyucular, 37 bin 949 kitap, 337 yazma eser, 3 bin 212 süreli yayın, 11 bin 108 kitap dışı materyal olmak üzere toplam 52 bin 606 materyalden yararlandı.



Bunun yanında, İnteraktif Çalışma Salonu'na 6 ayda, toplam 4 bin 696 kişi gelirken, internet sayfasını toplam 227 bin 684 kişi gezdi. Görme özürlülere hizmet veren Konuşan Kitaplık bölümüne de her ay ortalama 80 okuyucu kitap için başvurdu.



Milli Kütüphane Başkanı Tuncel Acar, okuyucu sayısıyla, kütüphaneden alınan materyal sayısındaki ciddi farka dikkat çekerek, kütüphanenin daha çok sınava hazırlananlar tarafından kullanıldığını söyledi. Acar, okuyucuları, kütüphanenin zengin materyallerinden yararlanmaya çağırdı.



Nadir ve zengin bir koleksiyon



39 bin metrekarelik alana kurulu kütüphanede, çeşitli materyal türlerinden oluşan toplam 2 milyon 762 bin 820 adetlik büyük bir koleksiyon var. Bu koleksiyonlar şöyle:



''1 milyon 139 bin 112 basma kitap, 56 bin 220 eski harfli Türkçe basma kitap, 26 bin 610 el yazması eser, 1 milyon 341 bin 538 cilt/sayı süreli yayın, 199 bin 340 kitap dışı materyal.''



Öte yandan, Milli Kütüphane'deki 270 kişilik Konferans Salonu ile 120 kişilik Yunus Emre Toplantı Salonunda kültürel ve sanatsal aktiviteler de yürütülüyor.



Milli Kütüphane personeli tarafından oluşturulan ''Türk Sanat Müziği Korosu'' çeşitli zamanlarda konserler veriyor. Geleneksel Türk süsleme sanatlarından tezhip, minyatür ve ebru sanatlarının yaygınlaştırılması ve yaşatılması amacıyla kurslar düzenleniyor (AA).

