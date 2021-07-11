Milli kürekçiler Mervenur Uslu ve Elis Özbay'ın dünya şampiyonluğunu, Galatasaray ve Fenerbahçe ortak paylaşımla kutladı

U23 Kürek Dünya Şampiyonası’nda yarışan Fenerbahçe sporcusu Elis Özbay ile Galatasaray sporcusu Mervenur Uslu’dan oluşan Türkiye U23 Kürek Takımı, Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de Dünya Şampiyonu oldu.

Milli kürekçiler Mervenur Uslu ile Elis Özbay, Çekya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Racice şehrinde düzenlenen şampiyonada Mervenur ile Elis'ten oluşan BLW 2x (Hafif kilo ümit kadınlar iki çifte) takımı, dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Bu madalyanın ardından Türkiye organizasyonu birer altın, bronz, dördüncülük ve beşincilikle tamamladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray sosyal medyada "Ortak güçle zafere ulaşan milli sporcularımızı kutluyoruz" şeklinde ortak paylaşımda bulunarak başarıyı kutladı.