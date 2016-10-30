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Spor

Milli kick boksçulardan 22 madalya

Milliler, 3 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi

30 Ekim 2016 16:36

Kick Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 22 madalya kazandı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Maribor kentinde organize edilen şampiyonada milliler, 3 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi.

Şampiyonada Duygu Turan, Soner Şen ve Nizam Turan altın madalyaya ulaşırken, Mehmet Muhittin Saltık, Emrah Özkur, Emine Arslan, Neval Çavcı, Muhammet Furkan Çığrık, Çiğdem Kırvaç, Gülüzar Kara ve Mukadder Batır ise gümüş madalya elde etti.

Milli takımda, Halil İbrahim Yalçınkaya, Burak Eymür, Aycan Kaya, Mevlane Altuntaş, Ahmet Kaplan, İbrahim Bağlı, Ali Çakır, Buğra Erdoğan, Mustafa Kol, Gökhan Zorlu ve Sebilegül Çalık ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, şampiyonayla ilgili yaptığı değerlendirmede, milli takımın iyi bir kamp sürecinin ardından şampiyonaya katıldığını belirterek, "Sporcularımız, şampiyonada Avrupa'nın en iyi takımlarıyla karşılaştı. Sonuç olarak çocuklarımız 3 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalya kazanarak hepimize bu gururu yaşattı." ifadelerini kullandı.

Eurosport'taki habere göre Kayıcı, şunları kaydetti:

"Bu güzel dereceleri ve bu gurur milletimizindir. Ülkemizi, milletimizi ve bayrağımızı aslanlar gibi temsil eden sporcularımın alınlarından öpüyorum, ardından sporcularımızın kendi antrenörlerine, kamp sürecinde ve müsabakalarda sporcularımızı hazırlayan teknik ekibimize, bizlerden desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'a, bakan yardımcımız Sayın Abdurrahim Boynukalın'a, müsteşarımız Sayın Faruk Özçelik'e, müsteşar yardımcılarımıza, Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan'a, bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza ve yüce milletimize teşekkür ediyorum."

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