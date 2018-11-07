Milli karateciler dünya üçüncülüğü için tatamiye çıkacak

MADRID (DHA) - İspanya\'da bugün başlayan 24\'üncü Dünya Karate Şampiyonası\'nın ilk gününde üç Türk karateci üçüncülük için tatamiye çıkma hakkı kazandı. Ferdi kata dalında Ali Sofuoğlu, kumite 84 kiloda Uğur Aktaş, +84 kiloda da Alparslan Yamanoğlu, 10 Kasım Cumartesi günü bronz madalya için mücadele edecek.

İspanya\'nın başkenti Madrid\'de düzenlenen 24\'üncü Dünya Karate Şampiyonası\'nda ilk gün tamamlandı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda en yüksek kota puanını veren organizasyona 140 ülkeden 1250 karateci katılırken, şampiyonanın ilk gününde 6 milli karateci tatamiye çıktı.

Wizink Center\'daki düzenlenen müsabakalarda günün ilk başarısı ferdi kata dalında Ali Sofuoğlu\'dan geldi. Repesaj turundan yoluna devam eden milli katacı, Fransız Enzo Montarello\'yu 5-0 yenerek üçüncülük mücadelesine çıkma hakkı kazandı.

UĞUR AKTAŞ, BRONZ MADALYA İÇİN TATAMİYE ÇIKACAK

Kumite 84 kiloda üst üste başarılı müsabakalar çıkaran Uğur Aktaş, yarı finalde Hırvat Ivan Kvesic ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayan Aktaş, müsabakanın hemen başında öne geçti. Daha sonra maçın bitimine 2-1 geriye düşen milli kareteci müsabaka sonunda büyük üzüntü yaşadı. Tatamiden 2-1 yenik ayrılan Uğur Aktaş, bronz madalya için mücadele edecek.

YAMANOĞLU\'DAN ÖNEMLİ BAŞARI

21 yaş altı kumite +84 kilo dünya şampiyonu olarak İspanya\'da mücadele eden Alparslan Yamanoğlu, büyükler kategorisindeki ilk Dünya Şampiyonası\'nda repesaj finaline kalmayı başardı. Repesaj üçüncü turunda Amerikalı Brian Irr karşısında 1-0 öne geçtikten sonra skoru koruyan 22 yaşındaki milli karateci, repesaj finalinde Rus Alexander Pshenitsyn karşısında dünya üçüncülüğü mücadelesi vermeye hak kazandı.

ÜÇÜNCÜLÜK MÜSABAKALARI CUMARTESİ GÜNÜ

24\'üncü Dünya Karate Şampiyonası\'nda üçüncülük mücadeleleri, 10 Kasım Cumartesi günü yapılacak ve Türkiye saati ile 12.00\'de başlayacak.

Milli karatecilerin rakipleri şu şekilde:

Ali Sofuoğlu - Antonio Diaz (Venezuela)

Uğur Aktaş - Anton Isakau (Belarus)

Alparslan Yamanoğlu - Alexander Pshenitsyn (Rusya)

ÜÇ İSİM VEDA ETTİ

Öte yandan müsabakaların ilk gününde ferdi kata dalında yarışan 3 sporcu Dilara Eltemur, kumite +68 kiloda Yıldız Aras ve 68 kiloda Eda Eltemur, elemelerde kaybederek şampiyonaya veda etti.

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