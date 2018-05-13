Milli karateciler 2 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalya elde etti

İSTANBUL,(DHA) -

Sırbistan\'da devam eden 53\'üncü Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası\'nın üçüncü gününe milli karateciler damga vurdu. Sabah ve akşam seansında yapılan yedi madalya mücadelesinin altısını kazanan Büyükler Karate Milli Takımı, iki altın, bir gümüş ve dört bronz madalya ile genel klasmanın ilk sırasında yer aldı.

Kariyerinde 1 dünya, 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Serap Özçelik Arapoğlu, kumite 50 kilo finalinde Avusturyalı Bettina Plank ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 biten müsabakayı hakem kararıyla 5-0 kazanan milli karateci, dördüncü Avrupa şampiyonluğuna Sırbistan\'da imza attı.

Kumite 67 kiloda son Avrupa Şampiyonu unvanıyla mücadele eden Burak Uygur, yerini korumayı başardı. Ev sahibi Sırbistan\'dan Stefan Joksic ile karşılaşan milli karateci, normal süresi 2-2 biten karşılaşmada ilk puanı alan taraf olduğu için galip geldi ve kariyerinin üçüncü Avrupa Şampiyonası finalinde, üst üste ikinci altın madalyasını kazandı.

Erkekler ferdi kata dalında 2017 Kocaeli finalinde kaybettiği İspanyol Hugo Damian Quintero ile Sırbistan\'da da karşılaşan Ali Sofuoğlu, sansai çizdiği finali 4-1 kaybederek üst üste ikinci Avrupa Şampiyonası gümüş madalyasını boynuna astı.

Milli katacı Sofuoğlu, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan\'ın elinden madalyasını aldı.

DÖRT BRONZ MADALYA

Genç yaşına rağmen kata dalında elde ettiği başarılar ile adını Türk karate tarihine yazdıran 1997 doğumlu Dilara Eltemur, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası\'ndaki kürsü geleneğine Sırbistan\'da da devam etti. 2014 yılından bu yana kürsüde yer almayı başaran Milli katacı, üçüncülük mücadelesinde Fransız Alexandra Feracci\'yi 3-2 yenerek dördüncü Avrupa Şampiyonası bronz madalyasını kazandı.

Sabah seansında yapılan üçüncülük müsabakalarında kumite 55 kiloda Tuba Yakan, kumite 61 kiloda Merve Çoban, kumite 84 kiloda da Uğur Aktaş Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

TAKIM KUMİTE BRONZU KAÇIRDI

Serap Özçelik Arapoğlu, Tuba Yakan, Merve Çoban ve Eda Eltemur\'dan oluşan Kadın Kumite Milli Takımı, bronz madalya mücadelesinde Fransa karşısında tatamiden yenik ayrıldı. Serinin ilk maçında Tuba Yakan rakibiyle 0-0 berabere kalırken, Merve Çoban 2-0 kazanarak avantajı Ay-yıldızlı ekibe getirdi. Serap Özçelik Arapoğlu, son müsabakada 5-3 kaybedince kazananı belirlemek için ekstra bir müsabaka yapıldı.

Tuba Yakan, tekrar çıktığı tatamide final müsabakasını 4-3 kaybedince milliler şampiyonayı Avrupa beşincisi olarak noktaladı.

TAKIM MÜSABAKALARIYLA SONA ERECEK

Şampiyonanın kapanışında yarın takım kata ve kumite dallarında madalyalar sahiplerini bulacak.

Erkek Kumite Milli Takımı finalde İspanya ile karşılaşırken, üçüncülük mücadelelerinde Erkek Kata Milli Takımı\'nın rakibi Azerbaycan olurken, Kadın Kata Milli Takımı da Almanya karşısına çıkacak.

10:00 - 11:00 Erkek/Kadın Takım Kata (Üçüncülük maçları)

13:00 Erkek/Kadın Takım Kata (Finaller)

13:45 Erkek Takım Kumite (Final)

15:00 Kapanış Seremonisi

(FOTOĞRAFLI)