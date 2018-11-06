Milli kaleci Alperen kalesini gole kapattı

İSTANBUL, (DHA)- İstanbulspor\'un milli kalecisi Alperen Uysal, takımının Balıkesirspor Baltok\'u 3 - 0 mağlup ettiği maçta galibiyetin mimarı oldu.

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 11\'inci haftasında İstanbul ekibi, dün akşam Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı\'nda Balıkesirspor Baltok\'u ağırladı. Ev sahibi takıma 3 puanı getiren goller 19\'uncu dakikada Aldin Cajic, 37\'nci dakikada İbrahim Halil Çolak ve 71\'inci dakikada İbrahim Yılmaz\'dan gelirken, kalesini gole kapatan Alperen Uysal da dikkatleri üzerine çekti. Özellikle mücadelenin 22\'nci dakikasında mutlak bir gole geçit vermeyen Alperen, İstanbulspor\'un aldığı galibiyetin de mimarı oldu.

Bu arada Balıkesirli olan U-21 milli takım kalecisi, memleketinin takımına karşı oynamaktan dolayı farklı duygular yaşadığını belirtti. Alperen Uysal, \"Futbolda böyle durumlar gayet doğal. Eski takımınıza karşı veya memleketinizin takımına karşı profesyonel hayatta rakip olabiliyorsunuz. Ancak formasını giydiğimiz takımın başarısı için mücadele etmek zorundayız. Evimizde aldığımız 3 puandan dolayı da mutluyum\" ifadelerini kullandı.