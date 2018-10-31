Milli judokalar Györ'de madalya mücadelesi verecek 

İSTANBUL,(DHA) -

23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası, 2-4 Kasım tarihleri arasında Macaristan\'da yapılacak. 36 ülkeden 124\'ü kadın toplam 307 judokanın katılım gösterdiği organizasyonda Türkiye\'yi 4 kadın, 6\'sı erkek olmak üzere toplamda 10 sporcu temsil edecek. Ay-yıldızlı kafile şampiyonaya katılmak için üzere bu ülkeye gitti.

Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular ve müsabaka tarihleri şu şekilde:

2 KASIM CUMA

-Kadınlar: 48 Kg: Gülkader Şentürk, Tuğçe Beder

-Erkekler: 60 Kg: Samet Kumtaş, Mihraç Akkuş, 66 Kg: Cengizhan Dönmez.

3 KASIM CUMARTESİ

-Erkekler: 81 Kg: M. Mustafa Koç.

4 KASIM PAZAR:

-Kadınlar: 78 Kg: Sebile Akbulut, +78 Kg: Kübranur Esir

-Erkekler: 90 Kg: Mert Şişmanlar, 100 Kg: Ö. Kemal Aydın.

FOTOĞRAFLI