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Spor

Milli judokalar Györ'de madalya mücadelesi verecek 

İSTANBUL,(DHA) -  23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası, 2-4 Kasım tarihleri arasında Macaristan'da yapılacak

31 Ekim 2018 19:44

İSTANBUL,(DHA) - 

23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası, 2-4 Kasım tarihleri arasında Macaristan\'da yapılacak. 36 ülkeden 124\'ü kadın toplam 307 judokanın katılım gösterdiği organizasyonda Türkiye\'yi 4 kadın, 6\'sı erkek olmak üzere toplamda 10 sporcu temsil edecek. Ay-yıldızlı kafile şampiyonaya katılmak için üzere bu ülkeye gitti.
Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular ve müsabaka tarihleri şu şekilde:
2 KASIM CUMA
-Kadınlar: 48 Kg: Gülkader Şentürk, Tuğçe Beder
-Erkekler: 60 Kg: Samet Kumtaş, Mihraç Akkuş, 66 Kg: Cengizhan Dönmez.
3 KASIM CUMARTESİ
-Erkekler: 81 Kg: M. Mustafa Koç.
4 KASIM PAZAR: 
-Kadınlar: 78 Kg: Sebile Akbulut, +78 Kg: Kübranur Esir
-Erkekler: 90 Kg: Mert Şişmanlar, 100 Kg: Ö. Kemal Aydın.

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