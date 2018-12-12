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Spor

Milli judocular Bilal, Vedat ve Kayra tatamiye çıkacak

İSTANBUL / DHA Çin'in Guangzhou kentinde 15-16 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan yılın son uluslararası müsabakası Judo Masters Şampiyonası'nda kadınlarda Kayra Sayit (+78), erkeklerde Bilal Çiloğlu (73) ve Vedat Albayrak (81) Türkiye'yi temsil edece

12 Aralık 2018 13:55

İSTANBUL / DHA

Çin\'in Guangzhou kentinde 15-16 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan yılın son uluslararası müsabakası Judo Masters Şampiyonası\'nda kadınlarda Kayra Sayit (+78), erkeklerde Bilal Çiloğlu (73) ve Vedat Albayrak (81) Türkiye\'yi temsil edecek.
Şampiyonada 53 ülkeden 117\'si kadın toplam 236 judoka kürsü mücadelesi yapacak. Ay-yıldızlı judogilerle tatamiye çıkacak Türk judokaların maç programı ise şöyle:
15 Aralık: Erkekler: 73 Kg: Bilal Çiloğlu,
16 Aralık: Erkekler: 81 Kg: Vedat Albayrak, kadınlar: +78 Kg: Kayra Sayit. 

(FOTOĞRAFLI)

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