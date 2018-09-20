Milli judocu Bekir Özlü sakatlandı

ERCAN ATA / BAKÜ, (DHA)

Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de bugün başlayan Büyükler Dünya Judo Şampiyonası\'nın ilk gününde 3 milli sporcu tatamiye çıktı.

60 kiloda millilerin madalya umudu Bekir Özlü, maçın son saniyelerinde sakatlandı. İngiliz Mckenzie karşısında rahat bir maç çıkaran Özlü, 2\'nci dakikada rakibinin atağına cevap vermek isterken sağ dizinden sakatlandı ve karşılaşmayı kaybetti. 60 kiloda mücadele eden bir diğer isim olan Ahmet Şahin Kaba ise Kazakistanlı Kyrgyzbaye karşısında bir varlık gösteremedi ve maçı ippon ile kaybetti.

Kadınlarda sabah seansında ilk olarak 48 kiloda tatamiye çıkan Gülkader Şentürk, normal süresi berabere biten karşılaşmanın uzatma bölümüne ihtarlarda önde girdiği karşılaşmayı İppon ile kaybetti. İspanyol Fıgueroa karşısında üstün bir oyun sergileyen Şentürk, kendi hatası ile tatamiden mağlup ayrıldı.

Dünya şampiyonasının ikinci gününde kadınlar 52 Kiloda İrem Korkmaz, erkeklerde ise 66 Kiloda Sinan Sandal tatamiye çıkacak

.

(FOTOĞRAFLI)