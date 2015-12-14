"Milli içkimiz ayrandır" diye festivale saldırdılar, Facebook profillerine rakılı, viskili fotoğraf koydular

Adana Valiliği tarafından adında 'rakı' ibaresi geçmesinin yasaklanmasının ardından on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ’Kebap ve Şalgam Festivali’ni basıp silahla ateş eden, masalara sopa ve döner bıçağı ile vurarak kaçmalarının ardından ’genel güvenliği tehlikeye sokmak ve meskun mahalde silah kullanmak’ suçlarından adliyeye sevk edilen 6 kişi arasında bulunan Sadık Pamuk ile Aykut Yarımtaş’ın sosyal paylaşım sitesinde içkili fotoğraflar paylaştıkları ortaya çıktı.

Sarıyakup Mahallesi’ndeki tarihi Kazancılar Çarşısı ile Büyüksaat Kulesi’nin bulunduğu Ali Münif Yeğenağa Caddesi’nde geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen ve sosyal medya üzerinden toplanan binlerce Adanalı’nın katıldığı Şalgam-Kebap Festivali’nin yapıldığı alana giren saldırganlar, pompalı tüfek ile havaya ateş açıp, döner bıçakları ve sopalarla masa ve sandalyeleri tahrip etmiş ’Burada rakı içirmeyiz’ diye bağırmışlardı.

"Her gün askerimiz, polisimiz şehit edilirken festival mi düzenlenir?"

DHA'nın haberine göre, cumartesi akşamı gerçekleştirilen festivale saldıran Cumali Pamuk (32), Ömer Pakut (30), Sadık Pamuk (24), Mehmet Pamuk (35), Hakan Yarımtaş (25) ve Aykut Yarımtaş (22), sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi’ne getirildi. Eylemi kendi başlarına hareket ederek gerçekleştirdiklerini festivalde ibadethanelere saygısızlık yapıldığını ileri süren şüpheliler, gazetecilere "Her gün askerimiz, polisimiz şehit edilirken festival mi düzenlenir? Bizim milli içeceğimiz ayrandır" diye bağırdı.

Bazılarının ’adi suç’ olarak adlandırılan yaralamadan suç kaydı olduğu saptanan baskıncılar sağlık kontrolünün ardından ’genel güvenliği tehlikeye sokmak ve meskun mahalde silah kullanmak’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

"Bu kadar o.. çocuğu varken biz rakı içtik diye mi cehenneme gideceğiz?"

6 şüpheliden Sadık Pamuk ile Aykut Yarımtaş’ın sosyal paylaşım sitesindeki profil sayfaları, poliste verdikleri ifadeleri ile yaptıkları arasındaki çelişki ortaya koydu. Rakı ve şalgam ile çekilmiş fotoğrafını profil fotoğrafı yapan Sadık Pamuk’un, "Bizim milli içkimiz ayrandır" diye ifade vermesi şaşkınlık yarattı.





Festivalden 5 gün önce 7 Aralık’ta viski ve çikolatayı sayfasında paylaşıp, "Bu kadar o.. çocuğu varken biz rakı içtik diye mi cehenneme gideceğiz?" yorumu yapan şüphelilerden Aykut Yarımtaş’ın ise, kapak fotoğrafının altında ’Dev-Sol’ ibaresi yazması dikkat çekti.