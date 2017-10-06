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Milli halterci Naim Süleymanoğlu nakil için ameliyata alındı

Süleymanoğlu, 25 Eylül'den bu yana karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımdaydı

06 Ekim 2017 13:23

'Cep Herkülü' lakaplı efsanevi eski milli halter Naim Süleymanoğlu, karaciğer nakli için beklediği donörün bulunmasının ardından bugün (6 Ekim 2017) ameliyata alındı. 7.5 saatlik ameliyatın başarılı geçtiği kaydedildi.

Testleri olumlu sonuç veren donör ve Naim Süleymanoğlu operasyona hazırlandı. Donörden alınan karaciğer parçası Naim Süleymanoğlu'na nakledildi.

Milli halterci 25 Eylül'den bu yana karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

TIKLAYIN- Eski milli halter Naim Süleymanoğlu için donör bulundu

 

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