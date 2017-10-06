Eski milli halter Naim Süleymanoğlu için donör bulundu

'Cep Herkülü' lakaplı efsanevi eski milli halter Naim Süleymanoğlu'na gereken donör bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilen Süleymanoğlu, ameliyata alınıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre eski halter Naim Süleymanoğlu'na gereken donör bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilen efsanevi sporcunun hastanede böbrek transpantlasyonu için ameliyata girdiği belirtildi.

Naim Süleymanoğlu, 25 Eylül tarihinde karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

Erdoğan'ın doktoru ilgileniyor

Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuyla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nu süreci takip etmesi için görevlendirmişti. Edinilen bilgiye göre, Topaloğlu'nun karaciğer nakil uzmanlarıyla kurduğu irtibatın ardından Süleymanoğlu'nun tedavisi Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat tarafından yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin sürekli bilgilendiriliyor.