T24 LogoT24 Logo
Spor

Daniyar İsmayilov, Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalyayı rekorla kazandı

06 Nisan 2021 22:10

Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli sporcu Daniyar İsmayilov, koparmada 160 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

Milli halterci Daniyar İsmayilov, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanarak şampiyon oldu. Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde milli sporcular podyuma çıktı.

Erkekler 73 kiloda yarışan Daniyar İsmayilov, koparmada 160 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

Silkmede 181 kilo kaldıran 29 yaşındaki milli halterci, toplamda da 341 kiloluk derecesiyle altın madalyaya ulaştı ve Avrupa şampiyonu oldu.

Ekrem İmamoğlu'ndan tebrik mesajı 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından İsmayilov'u tebrik etti. 

 

daniyar ismayilovavrupa halter şampiyonasımoskova
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24