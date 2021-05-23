Milli halterci Cansu Bektaş, Gençler Avrupa Halter Şampiyonu oldu

Özbekistan’ın Taşkent şehrinde başlayan Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nda ilk yarışmalar sonucunda milli takım 3 altın, 2 gümüş 1 bronz madalya kazandı.

Gençler Dünya Halter Şampiyonası ilk gün ilk seans müsabakalarında kadınlar 45 kiloda yarışan milli halterci Cansu Bektaş koparmada 70 kilo ile altın, silkmede 84 kilo ile altın, toplamda ise 154 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve Gençler Dünya Şampiyonu oldu. Aynı kiloda yarışan milli sporcu Melisa Güneş ise koparmada 69 kilo ile gümüş, silkmede 80 kilo ile bronz , toplamda ise 149 kiloluk derecesiyle gümüş alarak Gençler Dünya ikincisi oldu.

Müsabakanın ardından Cansu Bektaş, karşılaşmalara çok yoğun bir programla hazırlandığını, Türk bayrağını Özbekistan’da dalgalandırmanın ve İstiklal Marşı’nı okutmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi, Antrenörlerinin ve federasyon başkanının kendisine büyük destek verdiğini belirten milli sporcu, “İnşallah daha nice madalyalar ve şampiyonluklar kazanacağım” dedi.