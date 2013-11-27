'Milli Güvenlik Siyaset Belgesi hakkında bilgi verilemez'

Hülya Karabağlı / ANKARA

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Muammer Türker, devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nin en son 2010 yılında değiştirildiğini bildirdi. Türker, gizli olması sebebiyle belgenin içeriği hakkında bilgi verilemeyeceğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun ‘gizli anayasa’ veya ‘kırmızı kitap’ olarak bilinen, AKP döneminin tartışmalı konularından Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne ilişkin Başbakan Tayyip Erdoğan’a yönelttiği soru önergesi yanıtlandı. Tanrıkulu’ya yanıt Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Muammer Türker tarafından verildi.

Türker, “Mili Güvenlik Siyaseti Belgesi, GİZLİ gizlilik dereceli bir Bakanlar Kurulu dokümanıdır” dedi ve bu niteliğinden dolayı MGK’nin resmi internet sitesinde yayınlanmadığına dikkat çekti. Belgenin en son 2010 yılında değiştirildiğini söyleyen MGK Genel Sekreteri, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin gizli olması nedeniyle, içeriği hakkında bilgi verilmesi mümkün olmadığını belirtti. Türker’in verdiği yanıtlar şöyle:

“Mili Güvenlik Siyaseti Belgesi, GİZLİ gizlilik dereceli bir Bakanlar Kurulu dokümanıdır.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin resmi internet sitesinde yayınlanmamaktadır.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, en son 2010 yılında değiştirilmiştir.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin GİZLİ gizlilik dereceli olması nedeniyle, Belge'nin içeriği hakkında bilgi verilmesi mümkün olamamaktadır.”

