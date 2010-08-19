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Politika

MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANDI İSTANBUL (A.A)

19 Ağustos 2010 17:07

-MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANDI İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında İstanbul'da toplandı.     İlk kez üst üste iki toplantısını İstanbul'da yapan MGK'nın, Harp Akademileri Komutanlığında gerçekleştirilen toplantısı, saat 13.45'te başladı. Toplantıda, iç ve dış gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantıya, 30 Ağustos itibarıyla emekliye ayrılacak olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ son kez katılıyor.  Bu toplantı, Genelkurmay Başkanlığı görevini 27 Ağustosta Orgeneral İlker Başbuğ'dan devralacak olan Orgeneral Işık Koşaner'in ise Kara Kuvvetleri Komutanı olarak katılacağı son toplantı olacak. Toplantıya, 11 Ağustosta Jandarma Genel Komutanlığı görevini Orgeneral Atila Işık'tan devralan Orgeneral Necdet Özel ise ilk kez katıldı.

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