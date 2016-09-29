Milli Güvenlik Kurulu: OHAL’in uzatılması tavsiye edildi

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâlin (OHAL) uzatılmasına yönünde tavsiyede bulundu. 6 saat süren toplantı sonrası yapılan açıklamada "Teröre alet olan belediyeler ile ilgili işlemlerin devam etmesi tavsiye edildi" denildi.

15 soruda OHAL

MGK’da, ’FETÖ', PKK, IŞİD gibi örgütlerle, Fırat Kalkanı Harekâtı ile diğer iç ve dış güvenlik konuları ele alındı.

MGK’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasının devamlılığını sağlamak amacıyla olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır."

"Teröre destek olan belediyeler hakkında işleme devam"

"Devletin ve milletin öz kaynaklarını, asli görevleri yerine, bölücü terör örgütüne destek için kullanan ve bu suretle teröre alet olan belediyeler hakkında yapılan idari ve hukuki işlemlerin yerinde olduğunun, bu konudaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizilmiştir.

Terörün ve terör örgütlerinin, ayrım yapılmaksızın uluslararası toplumun iş birliğiyle yok edilmesinin dünya barışı için elzem olduğunun vurgulandığı aktarılan bildiride, "Avrupa Parlamentosu koridorlarına terör örgütü simgelerinin asılması ve bölücü terör örgütleri PKK/PYD-YPG'nin sergi ve toplantıları gibi faaliyetlerde, dost ve müttefik Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerinin sergilediği duyarsız tutum kaygıyla karşılanmış, terörün uluslararası siyasetin bir aracı haline getirildiği, hatta teşvik edildiği değerlendirilmiştir. Terörün uluslararası ortak tanımının mutlaka yapılması gerektiğinin, farklı uygulamaların önlenmesi için de iş birliğinin önemine vurgu yapılmıştır."

"Uçuşa yasak bölge"

Bölgedeki siyasi ve askeri gelişmelerin ayrıntılı bir şekilde değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, hudutlarımızda bir terör koridorunun oluşmaması için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın öncelikli iki amacından ilkinin, sınır güvenliğimizin sağlanması ve bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğinin temin edilmesi; ikincisinin ise, buradaki DEAŞ ile PYD-YPG terör unsurlarının bütünüyle temizlenmesi ve ülkelerinin bütünlüğü için Özgür Suriye Ordusu'nun desteklenmesi olduğu bir kez daha kaydedilmiştir.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğü esas alınarak icra edildiği, sivillerin zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterildiği ifade edilmiştir. Bu harekat, kısa sürede çok ciddi bir darbe vurulan DAEŞ'le mücadelenin, başka terör örgütlerine alan açmadan ve sivillere zarar vermeden etkin şekilde yürütülebileceğinin bir örneği olarak değerlendirilmiştir."

"Suriye krizi başladığından beri, sınırın her iki tarafında da mağdurlara ve mazlumlara her türlü insani yardımı yapan Türkiye'nin, uluslararası toplumdan yeterli desteği alamasa dahi bu tavrını önümüzdeki dönemde de sürdüreceğinin altı çizilmiştir."

"15 Temmuz 'Demokrasi ve Özgürlükler Günü' olarak anılsın"

"Birleşmiş Milletler 71'inci Genel Kurulu ve G20 Zirvesi başta olmak üzere, uluslararası kuruluşlarla ve diğer devletlerle olan ilişkilerimizdeki son gelişmeler konusunda kurula bilgi sunulmuştur. FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi tarihinin, her yıl, 'Demokrasi ve Özgürlükler Günü' olarak anılması tavsiye edilmiştir. Demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasının devamlılığını sağlamak amacıyla olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır."

20 Ekim'de doluyor

15 Temmuz darbe girişiminden 5 gün sonra toplanan MGK'da 3 aylığına OHAL kararı alınmıştı.

Alından bu kararın süresi, 20 Ekim günü doluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, OHAL'in uzatılabileceğine dair açıklamalar yapmıştı.

15 Temmuz'dan sonra ikinci toplantı

Darbe girişiminden sonra ikinci kez toplanan MGK'ya Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler katıldı.