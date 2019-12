-MİLLİ GÜVENLİK DERSİ MÜFREDATI YENİLENECEK KIZILCAHAMAM (A.A) - 04.11.2010 - 18. Milli Eğitim Şurası'nda, ''Milli Güvenlik Dersi müfredatının yenilenmesi ve derslere öğretmenlerin girmesi ile ilgili yasal düzenleme yapılması'' önerisi kabul edildi. ''Eğitimde 2023 Vizyonu''nun tartışıldığı 18. Milli Eğitim Şurası'nda çeşitli konuların ele alındığı komisyonların kararlarının görüşülmesine Genel Kurul toplantısında bugün de devam edildi. Genel Kurula Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu başkanlık etti. ''Eğitim Ortamları, Kurum Kültürü ve Okul Liderliği'' komisyonun raporuna ilişkin ek önergeler sunuldu. Önergelerin çoğunlukla sendika temsilcileri tarafından yapılması dikkati çekti. ''Okul yöneticiliğine atamalarda kadın yöneticilere pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. 2023 yılında bu oran yüzde 51 oranında kadın yöneticiler lehinde olmalıdır'' önergesi önerildi. Önerge oylanarak kabul edilmezken, ''Tüm okullara kadın müdür yardımcısı ve rehber öğretmen verilmesi'' önerisi kabul edildi. Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı tarafından sunulan anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine ücretsiz günlük süt ve meyve verilmesi önerisi de kabul edilmedi. Okulların temizliği konusunun da tartışıldığı kurulda, okul temizliğinde okullara öğrenci sayısına göre ödenek verilmesi önerisi kabul edildi. 7 Aralık Kilis Üniversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Mustafa Cinoğlu öğrenci andının kaldırılmasını önerdi. Cinoğlu'nun ''Her sabah okulda andımızın rutin hale geldiği ve öğrenciler üzerinde olumlu bir davranış değişikliği oluşturmadığını düşünüyorum. Özellikle soğuk ve yağışlı günlerde ciddi sıkıntılar oluşmaktadır. Bunu askeri anlayışın eğitimdeki yansıması olarak görüyorum ve kaldırılmasını'' şeklindeki önerisi toplantıda kabul edilmedi. -YABANCI DİL EĞİTİMİ- ''İlköğretim ve Ortaöğretimin Güçlendirilmesi Ortaöğretime Erişimin Sağlanması'' komisyonunda alınan kararlar da genel kurul toplantısında tartışıldı. Adana Milli Eğitim Müdürü Abdulgaffur Büyükfırat, yabancı dil eğitimi konusunda başarısız olunduğunu belirterek, İngilizce dil eğitiminin ''What is your name?''den öteye geçemediğini ileri sürdü. Büyükfırat, yabancı dilde neden başarısız olunduğunun araştırılması gerektiğini söyledi. UNICEF temsilcisi Ertan Karabıyık ise Şuraya katılımın az olduğunu ve Şura yönetmeliğinin değişmesi gerektiğini belirtti. Karabıyık, şuraya daha çok çocukların katılması gerektiğini de söyledi. Kurulda söz alan Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencisi Zakir Elçiçek, eğitimde yıllarca göz ardı edilen bir konu olduğunu belirterek, ''Bu konu ideolojik düşünülmemesi gerekiyor. Doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinde çeşitli etnik gruplar var. Özellikle anadil farklı olan vatandaşlar var. Bunlar dikkate alınmadan eğitim verilmeye çalışılıyor. Bu da öğrenciler ve öğretmenlere sıkıntılar açısından sıkıntı doğuruyor. Bu anlamda bazı düzenlenmelerin yapılmasını istiyorum'' önerisinde bulundu. Elçiçek'in bu önerisi genel kurulda kabul edildi. Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı Gürkan Avcı da, okullarda yabancı dil eğitimi konusuna değindi. Avcı, ''Bizler Türkiye'de yabancı dilde eğitime hayır demeliyiz. Bütün gençlerimiz iki-üç tane dil bilsin ama bu eğitim dili olarak kalsın diyorum. Okullarda Türkçe eğitim verilsin'' diye konuştu. Yabancı dil dersi dışındaki derslerin Türkçe verilmesi önerisi kabul edildi. -SBS'YE İLİŞKİN ÖNERİLER- ''Milli Güvenlik Dersi'nin tamamen kaldırılmasının'' da önerildiği genel kurulda bu öneri kabul edilmedi. Kurulda, ''Milli güvenlik dersi müfredatının yenilenmesi ve derslere öğretmenlerin girmesi ile ilgili yasal düzenleme yapılması'' önerisi kabul edildi. SBS'de yıl sonu başarı puanını kaldırılması önerisinin onaylanmandığı kurulda, SBS'nin uzun vadede kaldırılması önerisi ise kabul edildi. Kurulda, demokrasi ve insan hakları dersinin zorunlu olması önerisi benimsenmedi. Adıbelli'nin önerisiyle, komisyonda kararlaştırılan, ''Ortaöğretime geçişte öğrencilerin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak rehberlik ve yöneltmenin yapılması'', ''zorunlu eğitimin ortaöğretimi de kapsayacak şekilde düzenlenmesi'' ile ''9. sınıftaki derslerin okul türüne göre düzenlenmesi'' önerileri rapordan çıkarıldı.